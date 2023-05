Operazioni di sgombero neve della statale 38 al Passo dello Stelvio

martedì, 16 maggio 2023

Bormio (Sondrio) – Sono in corso le operazioni di sgombero neve per la riapertura del Passo dello Stelvio, lungo la statale 38 “dello Stelvio“: i mezzi Anas sono impegnati nello sgombero neve e messa in sicurezza la strada dopo la stagione invernale.

La riapertura verrà concordata con i rispettivi gestori del versante trentino del Passo dello Stelvio e il Passo dell’Umbrail “Giogo di Santa Maria”, in Svizzera. Come ogni anno, la statale 38 è stata chiusa a novembre al transito sul versante lombardo a partire dal km 106,500, a Bagni Vecchi, nel comune di Bormio (Sondrio), fino al km 124,304, confine con il Trentino-Alto Adige.

Nei prossimi giorni le squadre Anas eseguiranno gli interventi finalizzati a ripristinare le condizioni di viabilità. Le attività interesseranno anche la statale 38dir/B “dello Stelvio” tra il km 0 – innesto con la statale 38 – e il km 0,200, Passo dell’Umbrail “Giogo di Santa Maria”. La riapertura è prevista entro fine mese.