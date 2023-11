Operazione di brillamento a Laces, statale di Resia chiusa

venerdì, 17 novembre 2023

Laces (Bolzano) – Chiusa dalla 13 la statale a Laces per l’operazione di brillamento di circa 15.000 metri cubi di pietra. Oggi verranno fatti saltare in una zona sovrastante la statale di Resia al chilometro 171 per mettere in sicurezza la strada. Si tratta di materiale roccioso friabile, rimasto impigliato nella rete paramassi a causa di una frana verificatasi 14 giorni fa. Un team di esperti composto dall’artificiere Giacomo Nardin, della ditta Consol Rocce e dal geologo Gianluca Cozza, è sul posto per portare a termine i lavori di messa in sicurezza della strada. David Mosna, dell’Ufficio geologia e prove materiali e il direttore dell’ufficio Volkmar Mair coordineranno e dirigeranno i lavori.

Strada statale chiusa dalle 13

Dalle 13 la strada statale verrà chiusa e la deviazione avverrà attraverso il paese di Laces. Il direttore Mair ringrazia gli amministratori comunali e le organizzazioni di protezione civile della zona per il loro impegno nell’ambito dell’operazione. Oltre ai Vigili del fuoco volontari di Laces, sono coinvolti anche il Soccorso alpino, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale, che svolgono una funzione di coordinamento.