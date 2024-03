Open day Sclerosi Multipla e servizi dedicati all’ospedale di Esine 

giovedì, 7 marzo 2024

Esine (Brescia) – Open day Sclerosi Multipla. Informazione e Servizi dedicati all’ospedale di Esine Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), in occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’(H) Open Day dedicato alle persone con sclerosi multipla (SM), che si terrà il 13 marzo in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa, fra cui l’ospedale di Esine.

In occasione della giornata il reparto di Neurologia e la dottoressa Marta Bianchi, referente aziendale dell’Ambulatorio Sclerosi Multipla, organizzeranno le seguenti iniziative:

Info-point presso l’ospedale di Esine – orario 9-12, in collaborazione dell’Associazione AISM locale, con distribuzione di materiale informativo sulla Sclerosi Multipla e illustrazione delle modalità di accesso ai Servizi offerti dall’ASST della Valcamonica;

Incontro virtuale rivolto ai Medici di Medicina Generale nella serata del 13 marzo 2024 – orario 18:30-19:30, con presentazione del Servizio a cura della dottoressa Bianchi, indicazioni organizzative e modalità di accesso dei pazienti all’Ambulatorio di Sclerosi Multipla.

Fondazione Onda metterà a disposizione delle persone che convivono con questa malattia anche un opuscolo informativo che verrà distribuito negli ospedali e sarà caricato anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”.

Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, quali difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale, ma non solo.

“Le priorità e azioni nell’“Agenda della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2025” – agenda della Sclerosi Multipla (aism.it) – definite con le persone con sclerosi multipla, indicano la strada per dare concreta possibilità di vivere la propria vita oltre la SM. La maggiore attenzione e il corretto approccio, anche ai disturbi cognitivi, si trasforma in qualità di vita e in questo, i centri clinici per la SM giocano un ruolo fondamentale”, dichiara Mario Alberto Battaglia, direttore generale Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM e Presidente Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – FISM. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.