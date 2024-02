Open day alle Terme di Boario il 17 e 18 febbraio, nuove opportunità

martedì, 13 febbraio 2024

Darfo Boario (Brescia) – Novità alle Terme di Boario, luogo ideale dove concedersi una vacanza rigenerante per il corpo e lo spirito. Nel prossimo weekend è in programma l’open day per presentare le iniziative del 2024 a tutti i residenti nei Comuni della Valle Camonica e Val di Scalve, oltre alle persone che hanno una seconda casa nei paesi delle due valli. Rispetto allo scorso anno, vista anche la scadenza della gran parte delle Amministrazione comunali, non ci saranno le convenzioni che hanno portato vantaggi ai cittadini camuni, ma le Terme hanno pensato a nuove opportunità per la clientela camuna e scalvina.

Durante l’open day di sabato 17 e domenica 18 febbraio sarà possibile acquistare i voucher per l’ingresso alla SPA nel corso del 2024 con vantaggi e costi identici a quelli degli scorsi anni quando venivano stipulate le convenzioni tra le Terme di Boario e i Comuni.

“L’open day – spiega Adelino Ziliani, direttore delle Terme di Boario – è una novità assoluta e un’occasione d’incontro dove verranno illustrate le proposte del 2024, con tutte le offerte e sarà possibile acquistare i voucher con sconti”.

L’open day alle Terme di Boario del prossimo week end vedrà l’apertura dalle 9 alle 18.