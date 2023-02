Onorificenze a otto personalità dell’Alto Adige e Tirolo 

lunedì, 20 febbraio 2023

Innsbruck – Onorificenze a otto personalità del Tirolo. Il capitano del Tirolo Anton Mattle e il presidente della Provincia di Bolzano Kompatscher hanno insignito con Medaglia d’onore del Land Tirol otto personalità, tre delle quali altoatesine.

La cerimonia di consegna delle onorificenze nella Riesensaal della Hofburg di Innsbruck (foto © Land Tirol/Liebl). Dopo una cerimonia commemorativa nel 213° anniversario della morte del combattente per la libertà tirolese, Andreas Hofer, al Bergisel e nella Hofkirche, la tradizionale consegna di una delle più alte onorificenze del Land Tirol, nella Riesensaal della Hofburg, ha avuto luogo alla presenza di numerosi membri delle Giunte di entrambe le Province.

“Ognuna e ognuno degli insigniti oggi ha dato un contributo decisivo al progresso del Tirolo, nella giustizia, nell’economia, nella scienza, nella medicina, nella diplomazia, al servizio della Chiesa, nella cultura o nella sfera sociale”, ha dichiarato il capitano del Tirolo, Anton Mattle.Queste massime onorificenze del Land Tirol sono riservate a coloro che hanno reso servizi particolarmente elevati al Tirolo con il loro lavoro eccezionale. “Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per questo contributo dedicato concretamente alla nostra patria. Sono molto orgoglioso di poter consegnare i riconoscimenti a queste personalità”, ha dichiarato il capitano Mattle.

“L’impegno dei premiati per il bene comune, per la cultura e la tradizione, così come la loro costante dedizione ai nostri valori unificanti e la loro assistenza attiva ai membri più deboli della nostra società creano comunità e coesione”, ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. “Per questo desidero esprimere loro un grande ringraziamento. Che l’esempio delle personalità onorate oggi possa continuare a risuonare in futuro in tutte le parti del Tirolo”.

Tra i premiati anche tre altoatesini

Tra gli otto premiati figurano Sabine Eccel di Bolzano, responsabile del Vinzi-Markt, Josef Fauster di Villabassa, storico presidente dell’Associazione delle bande musicali dell’Alto Adige (VSM) e il neonatologo e medico di base Hubert Messner. “Si tratta di tre personalità che si sono assunte responsabilità in ambiti diversi – nel sociale, nella musica e nella medicina – hanno osato fare cose nuove, hanno guidato sviluppi e hanno sostenuto molte persone. Per questo meritano un riconoscimento e un ringraziamento”, ha dichiarato il presidente Kompatscher.

Inoltre, la Medaglia d’onore è andata ad Angelika Falkner, direttrice dell’hotel “Das Central” di Sölden, a Oswald Gredler, storico presidente dell’Associazione dei costumi tirolesi, a Brigitte Loderbauer, ex procuratrice capo di Innsbruck, a Ursula Moser, ex docente di letteratura francese e spagnola all’Università di Innsbruck, e ad Artur Wechselberger, ex presidente dell’Associazione medica austriaca e tirolese e medico generico.

Le altre onorificenze del Land Tirol

Oggi il Land Tirol ha conferito anche l’Ordine dell’Aquila tirolese a persone che hanno reso servizi eccellenti al Tirolo. Reinhold Sahl è stato insignito dell’Ordine dell’Aquila tirolese d’oro per i suoi servizi quale responsabile conservazione della Hofburg. Il Gran Ordine dell’Aquila del Tirolo è andato invece all’ex governatore della Stiria, presidente dell’organizzazione Hospice Austria e Commissario per le vittime della Chiesa cattolica in Austria Waltraud Klasnic, all’ambasciatore austriaco in Germania, Michael Linhart, all’ex ambasciatore austriaco a Roma, Rene Pollitzer, all’ex ambasciatore austriaco presso la Santa Sede, Franziska Honsowitz-Friessnigg, e al cardinale Christoph Schönborn.