Onorificenze, a Brescia la cerimonia di consegna dei diplomi

mercoledì, 13 dicembre 2023

Brescia – Nel pomeriggio, alle ore 17, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Brescia, avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia di Brescia, che si sono distinti per particolari benemerenze nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Sarà consegnato, inoltre, un Attestato di Pubblica Benemerenza al merito civile concesso dal Ministro dell’Interno.

La cerimonia organizzata dal prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà (nella foto), che vedrà la partecipazione delle Autorità civili, religiose e militari della provincia, sarà l’occasione per lo scambio di auguri per le prossime festività natalizie e si avvarrà della collaborazione della Camera di Commercio di Brescia, del Conservatorio “Luca Marenzio”, dell’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna” e di Coldiretti Brescia.

ONORIFICENZE

1 Anello Alberto – Calvisano CAVALIERE

2 Bondioni Pietro – Niardo CAVALIERE

3 Bonizzardi Irene – Gavardo CAVALIERE

4 Capra Fabio – Brescia CAVALIERE

5 Carlini Luca – Brescia CAVALIERE

6 Dadone Pier Nicola – Brescia CAVALIERE

7 Faresin Paolino – Brescia CAVALIERE

8 Freda Pasquale – Padenghe S/G CAVALIERE

9 Lamarta Domenico – Iseo CAVALIERE

10 Loda Daniela – Capriolo CAVALIERE

11 Miani Michele – Chiari CAVALIERE

12 Pisati Lucia – Brescia CAVALIERE

13 Pedrali Franco – Concesio COMMENDATORE

14 Pedrali Vittorio – Chiari CAVALIERE

15 Ricifari Emanuele – Brescia UFFICIALE

16 Riganò Vittorio – Chiari CAVALIERE