Ono San Pietro, una cerimonia in ricordo di Davide e Andrea

Ono San Pietro (Brescia) – Una giornata in ricordo di Davide e Andrea. Sono trascorsi dieci anni da quel terribile giorno in cui i due fratellini vennero soffocati dal padre Pasquale Iacovone che sta scontando l’ergastolo.

Oggi – con un’iniziativa promossa dal gruppo di pellegrini guidati da don Battista Dassa – i due fratellini sono stati ricordati con una serie di appuntamenti alla presenza di don Battista Dassa, del parroco don Pierangelo Pedersoli, dal sindaco Fiorenzo Formentelli, dall’ex primo cittadino Elena Broggi e un numeroso gruppo.

I pellegrini si sono dati appuntamento alle 7 al cimitero di Ono San Pietro, dove c’è la tomba dei fratelli. Da qui è proseguito tra preghiere e riflessioni il viaggio fino alla località Plaurenti, dove si trova un cippo dedicato ai due fratellini e dove don Dassa ha celebrato la Messa. Don Battista Dassa durante la riflessione ha ricordato Davide ed Andrea “siano sempre la corda della speranza per tutti”.

Il sindaco Formentelli ha così ricordato l’anniversario della scomparsa di Davide e Andrea. “ Sono trascorsi dieci anni dalla terribile tragedia che ha colpito la famiglia Patti, dalla mamma Erica, ai nonni Lino e Cati. La morte di Davide e Andrea ha lasciato una profonda ferita nella comunità di Ono san Pietro, non ancora rimarginata”.

C’è anche un messaggio dell’ex primo cittadino Elena Broggi, che gestì quella tragedia: “A distanza di 10 anni quando il ricordo riaffiora, mi toglie ancora il respiro, la ferita è ancora viva e profonda credo indelebile. Molte volte mi sono chiesta se avessimo potuto fare qualcosa per evitare questa immane tragedia che ha segnato in modo così incisivo tutta la comunità di Ono San Pietro, non sono mai riuscita a trovare una risposta. Da parte mia e di tutti i cittadini di Ono un fortissimo abbraccio a mamma Erica, a tutta la famiglia”.