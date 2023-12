Ono San Pietro, Associazione Dieci lancia campagna Donna tutto l’anno

mercoledì, 20 dicembre 2023

Ono San Pietro (Brescia) – Dopo la ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dello scorso 25 novembre, mai sentita come quest’anno, soprattutto in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, e dopo aver sostenuto e partecipato a una serie di eventi in Valle Camonica e sul territorio nazionale, l’associazione di promozione sociale DIECI lancia la campagna “Donna tutto l’anno“. Un progetto che parte nei giorni immediatamente successivi al 25 novembre per concludersi in un’altra data simbolica, quella dell’8 marzo, nella Giornata internazionale della donna 2024.

Due giornate importanti che, soprattutto in questi ultimi anni, stanno contribuendo a sensibilizzare la collettività in quanto occasioni per riflettere sui temi della violenza di genere e sui diritti delle donne, ma che hanno il limite, solitamente (quest’anno sembra fare eccezione), di esaurire la propria forza pochi giorni dopo la ricorrenza ufficiale: se, ad esempio, intorno al 25 novembre è un florilegio di iniziative, flashmob, approfondimenti sul tema e commozione, dopo poche settimane si ritorna sul tema quasi esclusivamente nelle colonne della cronaca nera; quanto all’8 marzo, è ancora troppo automatico equiparare questa ricorrenza a una “festa” (come quelle della mamma, dei nonni, degli innamorati), quando invece si tratta di una Giornata riconosciuta a livello internazionale con un intento ben diverso, finalizzata al pieno raggiungimento dei diritti.

Tra gli eventi e le iniziative alle quali DIECI ed Erica Patti, presidente dell’associazione, hanno partecipato a ridosso della Giornata del 25 novembre segnaliamo: la serata “Non solo arte. Storie di violenza e rinascita” (Breno); partecipazione a specifiche giornate con le classi del Liceo Golgi e dell’Istituto Tassara Ghislandi (Breno); iniziativa di Soroptimist dedicata ai cambiamenti della normativa sulla situazione femminile e sul diritto di famiglia; progetto “Percorsi di un altro genere” per bambini, adolescenti, genitori (presso alcun oratori della Valle Camonica); ritiro del Premio Anemos (Varese); testimonianza della storia di Erica Patti (Moniga del Garda).

La violenza contro le donne e le disuguaglianze di genere continuano tutti i giorni, senza pause e vacanze, e necessariamente la lotta e l’impegno per arginarli devono essere altrettanto costanti e quotidiani.

Per questo nasce la campagna “Donna tutto l’anno“: per tenere accesi i riflettori su questi temi in maniera costante e continuativa, senza retorica e demagogia.

La campagna di Dieci, in questo senso, si muoverà a vari livelli, ma in ogni caso invitando tutti e tutte a dare un contributo, a esserci, regalando una frase, una riflessione, un pensiero, una testimonianza, un augurio alla causa dei diritti delle donne e a quella contro la violenza, spesso legate a doppio filo.

Il progetto, in collaborazione con alcuni Comuni della Valle Camonica (Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Darfo Boario Terme, Malegno, Ono San Pietro, Rogno e Sovere), partirà da una rosa di scuole, dove agli studenti sarà chiesta una collaborazione attiva nel corso di speciali momenti di approfondimento, invitando ciascuno di loro a lasciare il proprio messaggio.

Per tutti gli altri, la campagna continuerà sui social di Dieci: ciascuno potrà inviare frasi o pensieri sul tema della violenza di genere e dei diritti delle donne. Con le frasi di tutti coloro che vorranno contribuire alla crescita e alla propagazione della campagna e del suo messaggio, saranno realizzati dei talloncini che da un lato recheranno alcune delle frasi raccolte, e sul retro tutti i riferimenti per rivolgersi ai centri antiviolenza o per segnalare un abuso.

Contestualmente, a partire dall’8 marzo 2024, gli stessi talloncini saranno appesi in allestimenti, che a noi piace chiamare “alberi della vita”, per condividere con tutti quelli che li incontreranno sul proprio cammino le frasi, considerazioni e riflessioni che ciascuno avrà espresso sulla violenza di genere o in generale nel corso della campagna. Un invito quindi a tutte le persone a raccogliere, letteralmente, il messaggio di Dieci e a diffonderlo senza sosta.

Per tutta la durata della campagna sui social di Dieci verranno condivise alcune delle frasi raccolte e al contempo verranno pubblicati in maniera continuativa dei post ad hoc sul tema: post informativi con dati concreti, articoli di legge, approfondimenti; post di analisi sull’uso della parola che alimenta stereotipi e disparità; post per registrare la cronaca dei fatti che accadranno nel corso della campagna; post più leggeri e positivi per raccontare storie e personaggi che hanno fatto la differenza, che hanno cambiato le cose, che hanno conquistato un pezzettino di diritti in più.