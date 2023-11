Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il punto sulle opere infrastrutturali

giovedì, 30 novembre 2023

Milano – Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e opere infrastrutturali: in Commissione Territorio, presieduta da Jonathan Lobati (FI), è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi alla presenza di Luigi Valerio Sant’Andrea, amministratore delegato di “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 Spa” e Commissario straordinario relativamente a otto opere infrastrutturali, sette stradali e una ferroviaria.

“Abbiamo potuto verificare la situazione dei progetti riguardanti la Lombardia – ha commentato il presidente Lobati – in riferimento soprattutto alla tempistica dei lavori in corso e programmati. Ne è emerso un quadro generale che ci rasserena molto e che ci fa guardare all’appuntamento olimpico con grande fiducia. Ringrazio perciò il Commissario Sant’Andrea per la sua illustrazione odierna e per l’impegno che quotidianamente assicura all’obiettivo di dare all’Italia un evento all’altezza delle aspettative”.

Oltre a ripercorrere le vicende amministrative che sono intercorse dall’assegnazione della sede olimpica a oggi, il Commissario ha precisato il perimetro dei suoi compiti e la struttura della governance complessiva fondata sui due soggetti giuridici della Fondazione e della società “Infrastrutture”, ricordando che in Lombardia sono previsti 45 interventi infrastrutturali per circa 1,5 miliardi di euro di investimenti.

Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva e precisamente le strutture previste a Bormio e Livigno (investimenti pubblici) e a Milano (investimenti privati) la situazione risulta sotto controllo e in linea col cronoprogramma stabilito (quattro di queste opere sono direttamente a carico di Regione Lombardia).

Nel corso dell’audizione, che era stata richiesta dal consigliere Gian Mario Fragomeli (PD), è stato fatto anche il punto sulle opere viabilistiche, la cui realizzazione sta avanzando secondo il seguente principio: man mano che ogni settore viene completato verrà anche rilasciato e reso fruibile per il servizio.

Il Commissario, la cui gestione, è stato calcolato, riduce di quattro volte i tempi ordinariamente necessari per completare un’opera, ha anche informato sul Dpcm dello scorso 8 settembre, che assicura la copertura finanziaria a tutte le opere alla luce dell’adeguamento dei costi causato dall’aumento dei prezziari dei concessionari. Prossimo appuntamento riguardante Milano-Cortina 2026 sarà la riunione della Cabina di Regia, il vertice della struttura organizzativa con le massime autorità, calendarizzata per martedì 5 dicembre.