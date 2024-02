Olimpiadi invernali 2026: sette opere stradali in Alto Adige

sabato, 10 febbraio 2024

Bolzano – L’assessore Daniel Alfreider e Luigivalerio Sant’Andrea (Società Infrastrutture Milano-Cortina) siglano le convenzioni per sette opere stradali connesse alle Olimpiadi 2026. Si aprono i cantieri. Continuano i lavori in Alto Adige per gli interventi infrastrutturali previsti per le Olimpiadi invernali 2026. Grazie alla sinergia tra gli uffici dell’Assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture e la Società pubblica Infrastrutture Milano-Cortina (Simico), di cui la Provincia è socia, sono state messe a punto sette convenzioni per altrettanti interventi stradali da tempo attesi: la tratta Valparola, avviata ad esecuzione; l’eliminazione del passaggio a livello con sottopasso ferroviario a San Candido; il collegamento alla stazione e relativo miglioramento della viabilità di Dobbiaco; tratti di ampliamento della strada statale della Val Pusteria; incrocio ed accessi di Anterselva e Valdaora; demolizione e ricostruzione del ponte nel Comune di Rasun-Anterselva, oltre alla circonvallazione nel Comune di Perca già in corso d’opera. Interventi utili, da tempo ipotizzati, che trovano nell’evento olimpico l’occasione e le risorse per essere realizzati.

Nel complesso, si tratta di lavori per circa 234 milioni di investimenti, 143 da parte del Ministero delle Infrastrutture per il tramite di Simico e 91 milioni da parte della Provincia, che serviranno a rendere più efficiente il sistema viario provinciale e a favorire l’accoglienza dei visitatori delle Olimpiadi 2026 (da sinistra Luigivalerio Sant’Andrea e Daniel Alfreider foto © Simico).

A partire dalla convenzione quadro, siglata il 17 ottobre 2023, tra la Provincia autonoma di Bolzano e Simico spa, dopo un intenso lavoro dei tecnici, sono stati definiti i rispettivi compiti operativi per iniziare i lavori seguendo procedure semplificate e accelerate. Si seguiranno le norme della legge provinciale, coerenti con il codice degli appalti, e sarà utilizzata la piattaforma telematica della Provincia per evitare di creare disagi e tutelare la pluralità linguistica. Ora anche per le imprese e i professionisti parte la sfida olimpica per realizzare buoni progetti e nuove opere.

L’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture, Daniel Alfreider, ha ringraziato l’amministratore delegato di Simico, Luigivalerio Sant’Andrea, per la piena collaborazione, e gli uffici tecnici dell’Assessorato e degli altri Dipartimenti per la collaborazione e il buon lavoro svolto e dichiarato che questo successo è la dimostrazione più chiara che quando si lavora seriamente i risultati arrivano.