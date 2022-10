mercoledì, 19 ottobre 2022

Sondrio – Olimpiadi 50&Più, Sondrio si è classificata al 4° posto tra tutte le province italiane. Quest’anno l’evento nazionale ha avuto luogo in Toscana.

La valtellinese Mirella Trotti ha vinto 4 ori in altrettante diverse discipline, ottenendo la coppa come 2^ assoluta e la coppa di categoria. Anche Luciano Rech e Elsa Vanotti hanno ottenuto la coppa di categoria. Gli sportivi medagliati sono Antonio De Rossi, Graziella Andreoli, Remo Martinoli e Giovanna Schenatti.

Sedici medaglie e 4° posto assoluto tra le province italiane, una prestazione che ha contribuito al raggiungimento da parte della Lombardia del 3° posto tra le regioni concorrenti. È questo l’ottimo risultato conquistato dalla rappresentanza valtellinese alle Olimpiadi 50&Più, evento nazionale itinerante che quest’anno ha fatto tappa in Toscana. Un’edizione, come lo scorso anno, compresa nella più ampia manifestazione “Immagina 2022“, svoltasi dal 18 al 26 settembre, presso il Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno, unendo competizioni sportive e canore. Ma l’appuntamento più atteso è stato senza dubbio quello con le Olimpiadi. I ‘veterani’ 50&Più si sono cimentati nelle diverse discipline sportive previste: nuoto, ping pong, basket, tiro con l’arco, freccette, tennis, maratona, marcia, ciclismo, bocce. Le 50&Più Provinciali in base al numero degli iscritti sono state divise in quattro categorie. Come consueto, i concorrenti hanno gareggiato suddivisi in categorie e per classi d’età.

La rappresentanza valtellinese, guidata dal presidente della 50&Più della provincia di Sondrio Remo Martinoli, si è nuovamente distinta per i risultati ottenuti, nonché per l’entusiasmo nel prendere parte all’evento, la sportività e la voglia di divertirsi. Per la provincia di Sondrio i partecipanti a “Immagina 2021” sono stati una ventina, di cui ben 16 iscritti alle gare.

I valtellinesi hanno ottenuto in tutto 16 medaglie. Queste ultime sono state vinte da Graziella Andreoli (1 bronzo nella marcia); Antonio De Rossi (1 oro nella maratona, 1 oro nelle bocce, 1 bronzo nel ciclismo); Remo Martinoli (1 bronzo nella marcia); Luciano Rech (1 oro nella marcia, 1 oro nel ciclismo, 1 oro nel nuoto stile rana, 1 bronzo nel nuoto stile libero); Giovanna Schenatti (1 bronzo nella marcia); Mirella Trotti (4 medaglie, di cui 1 oro nella maratona, 1 oro nella marcia, 1 oro nel nuoto stile rana, 1 oro nel ciclismo); Elsa Vanotti (1 oro nella marcia).

Di grande rilievo la prestazione di Mirella Trotti, che, in virtù delle 4 medaglie vinte in diverse discipline, ha ottenuto il 2° posto assoluto nella classifica generale e la coppa come prima assoluta nella sua classe di età.

Coppa come prima assoluta nella sua classe di età anche per Elsa Vanotti e Luciano Rech.

“Anche gli altri olimpionici della nostra provincia che non hanno vinto medaglie – ha sottolineato il presidente Martinoli – hanno comunque contribuito al conseguimento del 4° posto nella graduatoria finale, un risultato che, insieme a quelli delle altre province lombarde, ha permesso alla Lombardia di conquistare il 3° posto. Un successo di cui andiamo fieri! La 50&Più della provincia di Sondrio ringrazia dunque tutti i partecipanti e si complimenta per l’ottimo lavoro di squadra. Tutta la rappresentanza valtellinese è stata parte attiva nel sostenere gli atleti delle Olimpiadi 50&Più e, inoltre, nel seguire la gara canora nel contesto di “Immagina 2021”.

Due serate per le semifinali di “Italia In…Canto”.

Si sono svolte in due serate le semifinali di “Italia In…Canto”, il contest canoro dedicato ai cantanti dilettanti over 50 provenienti da ogni parte del Paese che si sono cimentati in brani della musica italiana. Dopo la prima selezione, sono stati 33 i semifinalisti che hanno calcato il palcoscenico e tra i venti finalisti che nel 2023 saliranno di nuovo sul palco per contendersi il primo posto della 19esima edizione di “Italia In…Canto“, sostenuto dalla rappresentanza della nostra provincia, c’è Luigi Enrico Ramponi di Tresivio.

Prossimo evento nazionale per la categoria, ‘La settimana della creatività’, che avrà luogo dal 23 al 28 ottobre a Stresa sul lago Maggiore e che comprenderà anche la 39esima edizione del concorso Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia.