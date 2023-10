Ognissanti e giorno dei defunti: le celebrazioni nei cimiteri di Trento

martedì, 31 ottobre 2023

Trento – In occasione di Ognissanti e del giorno dei defunti sono in programma le celebrazioni al Cimitero civico e negli altri cimiteri di Trento. In particolare: al cimitero civico l’1 novembre alle 14.30 Santa Messa e benedizione; il 2 alle 11 Santa Messa e onori ai Caduti.

Le messe nei cimiteri urbani e dei sobborghi si terranno: Vela 1 novembre, ore 14 al cimitero, Piedicastello 2 novembre, ore 20 (veglia di preghiera), S. Bartolomeo 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, Sopramonte 1 novembre, ore 14.30 al cimitero e 2 novembre, ore 14.30, Cadine 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, Baselga del Bondone 1 novembre, ore 11 Messa e benedizione al cimitero, Vigolo Baselga 1 novembre, ore 11 al cimitero, Sardagna 1 novembre, ore 9 al cimitero, 2 novembre, ore 14.30 S. Messa al cimitero, Gardolo 1 novembre, ore 14.30 al cimitero e 2 novembre, ore 14.30, Meano 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, Vigo Meano 1 novembre ore 14.30 al cimitero, San Donà 1 novembre, ore 10.30 in chiesa, Cognola 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, Martignano 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, Montevaccino 1 novembre, ore 9 in chiesa e al cimitero, Villamontagna 1 novembre, ore 10.30 al cimitero, Povo 1 novembre, ore 14.30 S. Messa al cimitero, Villazzano 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, Valsorda 1 novembre, ore 9 in chiesa e benedizione al cimitero, Mattarello 1 novembre, ore 14.30 al cimitero, 2 novembre, ore 14.30 al cimitero, Romagnano 1 novembre, ore 10.30 al cimitero, Ravina 1 novembre, ore 14 al cimitero, Convento S. Bernardino 3 novembre, ore 15.30 nell’infermeria del convento e benedizione al cimitero.