Offerte viaggi low cost dei supermercati

martedì, 21 marzo 2023

La maggior parte dei supermercati più conosciuti in Italia, pubblicano ogni stagione cataloghi di viaggio e, con essi, offerte che fanno la differenza in termini di viaggi low cost. Quest’anno ti consigliamo di approfittare delle offerte su voli, ostelli, hotel e appartamenti in affitto dei cataloghi di marchi come Lidl e Carrefour: dai un’occhiata al nostro articolo su come utilizzare i cataloghi di viaggio di diversi supermercati per tutte le tue esigenze di viaggio a basso costo, senza rinunciare a mete mozzafiato.

Le offerte del volantino Lidl viaggi

Forse non tutti sanno che moltissime catene di supermercati offrono, oltre all’alimentare, pacchetti viaggio in collaborazione con rinomate agenzie di viaggio. Una delle offerte viaggi low cost più conosciute è quella del nuovo volantino Lidl viaggi. Sfogliando comodamente online il nuovo volantino Lidl viaggi, il famoso supermercato discount offre una vastissima gamma di promozioni di viaggi low cost con mete sia italiane che estere. Frutto della collaborazione con il gruppo Ignas Tour, tra i migliori tour operator italiani, il supermercato dà la possibilità di trovare la tua soluzione ideale in serenità, grazie alla garanzia di controlli rigorosi e costanti per ciascuna delle mete di viaggio offerte. Tutte le destinazioni e dettagli delle offerte viaggi low cost vengono periodicamente riportate nel nuovo volantino Lidl viaggi annuale. La qualità degli itinerari offerti è all’insegna della totale sicurezza e professionalità del marchio: tutte le operazioni bancarie, i pagamenti e i dati personali che transitano sul portale Lidl viaggi sono protetti dalla tecnologia SSL. Lidl propone, in aggiunta, polizze di viaggio aggiuntive e facoltative in collaborazione con Europassistance per un esteso ventaglio di mete e modalità di viaggio. Sfogliando, infatti, il catalogo viaggi Lidl è possibile trovare viaggi low cost verso quasi tutte le regioni italiane, estere, e talvolta viaggi in crociera sul Mar Mediterraneo.

Le offerte del catalogo Carrefour viaggi

Un’ulteriore offerta viaggi di supermercati degna di menzione è decisamente quella di Carrefour viaggi. Anche in questo caso, sfogliando il catalogo del marchio (anche nella versione online), Carrefour dà moltissime risposte alla domanda come trovare viaggi low cost. Carrefour viaggi è un’iniziativa nata dalla collaborazione con Bluvacanze: il gruppo rappresenta una delle più grandi e conosciute agenzie turistiche italiane, la quale offre servizi di viaggio di ogni tipo e accompagna i propri clienti da più di 50 anni in tutta Europa. Anche nel caso di Carrefour viaggi le mete offerte sono innumerevoli: dalla Puglia a Sharm el-Sheikh c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Carrefour, inoltre, focalizza anche l’attenzione su pacchetti e offerte viaggi low cost riguardanti villaggi turistici in diverse aree geografiche d’Europa. Come nel caso del volantino Lidl Viaggi, anche il catalogo Carrefour online offre opzioni vacanza in crociera, in questo caso, tramite la cooperazione con il partner MSC Crociere.

Come trovare viaggi low cost di altri supermercati

Lidl e Carrefour non sono gli unici ad offrire pacchetti viaggio: con essi anche altre grandi catene come Eurospin, Dpiù, Esselunga e MD presentano a loro volta moltissime idee vacanza. Sebbene ognuna di esse offra mete e promozioni di diverso tipo, data dalla collaborazione con diverse agenzie di viaggio, c’è un elemento che li accomuna: tutti i supermercati, infatti, dedicano ogni anno uno specifico catalogo o volantino sulle loro offerte turistiche. Se, quindi, si è alla ricerca dell’offerta su viaggi low cost dei supermercati, allora è possibile affidarsi al servizio di portali specializzati nella raccolta di volantini. Usufruendo di questo servizio è possibile in ogni momento sapere quale volantino offerte di quale marchio pubblica sconti stagionali per viaggi low cost. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che questi portali danno anche la possibilità di confrontare tra di loro le offerte viaggi dei vari supermercati scegliendo quelle che più rispondono alle proprie esigenze.

+Articolo Pubbliredazionale+