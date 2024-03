Obereggen, incontri della Polizia di Stato per gli alunni delle elementari

domenica, 3 marzo 2024

(Bolzano) – Gli agenti della Polizia di Stato in forza al distaccamento sciatori di Obereggen hanno effettuato tre incontri informativi per gli alunni delle classi elementari delle Scuole di Monte San Pietro, Ega e Nova Ponente che riguardano la sicurezza e il comportamento da tenere sulle piste di sci, anche mediante alla illustrazione di una dettagliata panoramica sulla principale segnaletica presente nelle aree sciabili.

In collaborazione con il Corpo Forestale Provinciale e con il Personale della Croce Bianca sono stati altresì simulati una attività di ricerca a seguito di valanga, ed i conseguenti aspetti relativi al del primo soccorso.

Nell’area denominata “Brunoland”, adiacente alla zona alberghiera, gli allievi hanno potuto altresì apprendere quali sono le modalità di intervento da tenere in caso di incidente e l’attività di informazione e sicurezza che viene svolta nei comprensori sciistici dal personale della Polizia di Stato unitamente alle altre forze dell’Ordine ed ai Sanitari, anche grazie alla proiezione di apposito materiale didattico realizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.