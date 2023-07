giovedì, 13 luglio 2023

Alpe Cimbra – L’inaugurazione è fissata per sabato 15 luglio, ma il nuovo Trail Center FolgaRide di Serrada è operativo già da sabato primo luglio e gli operatori del territorio lo stanno già promuovendo.

Come spiega Folgariaski, che ha realizzato il nuovo servizio, “ Ci sono molti modi di interpretare la passione Mtb e il nostro ci piace chiamarlo “Flow Riding”: non solo perché i tracciati di FolgaRide sono principalmente flow e quindi possono essere percorsi a tutte le velocità da tutti i tipi di rider, ma anche perché crediamo in un approccio flow anche quando non siamo in sella”.

Il Bike Park FolgaRide propone due Flow Trail, la Skill Area Serrada ha una divertentissima Pump Track e una Baby Bike Park dedicata alla fascia 3–6 anni e, a tutto questo, si aggiunge l’accesso alla rete di percorsi Alpe Cimbra Bike percorrendo SerradaFortress o FolgaRing. Al Trail Center FolgaRide sono presenti anche un fornitissimo noleggio con officina e la Scuola di Mtb.

Folgariaski ringrazia il Comune di Folgaria per il fondamentale sostegno economico e amministrativo; l’Azienda per il Turismo per l’importante lavoro di ricerca, sviluppo e promozione; le imprese locali che hanno lavorato al progetto; i proprietari dei terreni che hanno concesso il passaggio dei trail; tutta la struttura della Folgariaski per la progettazione e realizzazione del Trail Center. L’inaugurazione prenderà avvio alle 10 di sabato 15 luglio.