domenica, 9 luglio 2023

Torbole Casaglia (Brescia) – E’ stato installato oggi il nuovo ponte sul rio Mandolossa. L’impresa che ha in appalto le opere ha lavorato per l’intera giornata varando il ponte provvisorio della provinciale 235 “Orceana”, che sovrappassa il rio Mandolossa, posto a confine tra i comuni di Torbole Casaglia e Castelmella. I lavori saranno portati a termine nelle prossime giornate, poi sarà effettuato il collaudo e ci sarà il via libera alle auto.