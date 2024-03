Nuovo ponte e rotatoria a Masi di Cavalese, c’è un’offerta

sabato, 9 marzo 2024

Cavalese (Trento) – C’è un’offerta per l’appalto che riguarda la progettazione definitiva, esecutiva e i lavori di realizzazione di un nuovo ponte e rotatoria a Masi di Cavalese. Questo l’esito della prima seduta di gara che si è svolta nella sede dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Dopo l’acquisizione della proposta la seduta è stata sospesa per consentire la nomina della commissione che valuterà l’offerta tecnica presentata dall’operatore in gara.

L’appalto, del valore complessivo di 5.890.517 euro, è promosso dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche con la denominazione tecnica “Progettazione definitiva, esecutiva e lavori per la realizzazione dell’opera S-975 – intervento tra intersezione SP 232 a Masi di Cavalese per ragioni idrauliche”.

Il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo circolare al posto dell’attuale intersezione con semaforo tra la viabilità principale della strada provinciale 232 e la viabilità comunale di collegamento, a sud, con la località Masi di Cavalese e, a nord, con l’abitato di Cavalese. Pianificata inoltre la costruzione di un nuovo ponte a doppia campata (che va a sostituire l’attuale a 6 campate con 5 pile in alveo) a monte rispetto all’esistente per il collegamento con l’abitato di Masi di Cavalese.

I lavori sono previsti all’interno del comune di Cavalese – SP232 dal km 5+800 al km 6+100 circa – ponte in direzione Masi (Trento).

Termine di esecuzione dei lavori

– il progetto esecutivo deve essere redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

– il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.