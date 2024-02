Nuovo parcheggio nel centro storico di Breno

venerdì, 16 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Nuovo parcheggio in via Martiri della Libertà a Breno (Brescia). Oggi a mezzogiorno sarà inaugurato, alla presenza degli amministratori locali e degli enti sovracomunali, delle autorità militari e religiose il nuovo posteggio che mette a disposizione 50 nuovi posti auto, di cui 25 al coperto e altrettanti in superficie. Una parte sarà destinata al personale scolastico dell’istituto Tassara-Ghislandi.

Il nuovo parcheggio è a pagamento ed è a pochi passi a quello multipiano in via don Putelli- L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Panteghini ha investito 600mila euro per la realizzazione del posteggio di via Martiri delle Libertà e punta a risolvere l’annoso problema di carenza di posti auto nel centro storico.