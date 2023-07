Nuovo furgone per i vigili del fuoco volontari di Ponte di Legno

venerdì, 7 luglio 2023

Ponte di Legno – Acquistato un furgone 4×4 dotato di una serie di attrezzature di polisoccorso per interventi in montagna. L’Associazione Amici vigili del fuoco di Ponte di Legno ha destinato i contributi ottenuti da Regione Lombardia e dai Comuni di Ponte di Legno e Temù per l’acquisto di un furgone 4×4 dotato di attrezzature d’avanguardia per gli interventi in quota durante il soccorso persone e per incendi.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Ponte di Legno, guidato da Luca Zanoletti e conta su 15 volontari, copre un vasto territorio montano, partendo da Temù e arrivando fino ai passi alpini del Gavia e Tonale. La legge regionale prevede l’assegnazione di contributi ai diversi distaccamenti e risorse importanti sono arrivate ai vigili del fuoco di Ponte di Legno: nel biennio 2022-2023 APS-Associazione Amici vigili del fuoco di Ponte di Legno ha ricevuto da Regione Lombardia un contributo pari a 35mila euro, che sono stati destinati all’acquisto del furgone 4×4, con un costo attorno ai 60mila euro. Inoltre i Comuni di Ponte di Legno e Temù hanno rispettivamente assegnato contributi per 17mila e 8mila euro, coprendo la parte di spesa d’acquisto rimanente.

“A nome di vigili del fuoco e delle comunità di Ponte di Legno e Temù – spiega Luca Zanoletti, responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Ponte di Legno – ringrazio Regione Lombardia per quanto ci ha assegnato col bando del biennio 2022-2023 e i Comuni di Ponte di Legno e Temù per il concreto sostegno nel migliorare i mezzi in dotazione che ci consentirà di offrire un servizio migliore e sempre tempestivo”.

di C. Pa.