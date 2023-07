Nuovo direttivo e nuovo presidente al Consorzio Rivaincentro

sabato, 8 luglio 2023

Riva del Garda – Cambio al vertice per il Consorzio Riva in Centro che per volontà del presidente uscente Andrea Reigl ha anticipato l’assemblea elettiva di ottobre per consentire al nuovo presidente di poter lavorare agevolmente sugli impegni invernali che necessitano di mesi di lavori e che non si sarebbero potuti svolgere con tranquillità con l’incarico affidato a poche settimane dall’avvio del Natale rivano.

Reigl, in assemblea ha annunciato la volontà di non ricandidarsi, per seguire alcuni progetti personali che lo tratterranno per lunghi periodi all’estero. L’assemblea si è quindi riunita e dopo le comunicazioni di rito ha espresso il nuovo direttivo che porterà avanti i lavori del Consorzio. Successivamente è stato nominato il nuovo presidente: Manuela Stein. «In seguito a delle scelte personali che mi terranno lontano per lunghi periodi dalla nostra città di Riva – ha annunciato Reigl – credo sia giusto fare un passo indietro anticipato e indire nuove elezioni anticipando di qualche mese quelle che si sarebbero tenute regolarmente ad ottobre. É necessario che il nuovo Presidente abbia il tempo di poter gestire le numerose attività propedeutiche alla realizzazione del Natale rivano, cosa che non potrebbe essere fatta con serenità e tranquillità con un incarico ricevuto a pochi giorni dall’avvio delle manifestazioni natalizie. Devo inoltre dire che è stato per me un onore e un piacere dedicarmi al Consorzio e credo che insieme al direttivo e ai commercianti, grazie agli sponsor e alle categorie economiche, e grazie anche alla collaborazione con la politica rivana e alla fruttuosa collaborazione con il Consorzio AssoCentro in questi anni siamo riusciti a creare un nuovo abito per questa città, a renderla più bella, movimentata, a contribuire concretamente alla destagionalizzazione, all’intrattenimento per chi vi vive e per i tanti turisti che ci scelgono. Siamo riusciti a progettare, innovare e mantenere manifestazioni ed eventi che, pur giovani, sono già un classico dell’estate rivana. Sono certo che quanto fatto sarà motivo di vanto e di ispirazione per gli anni a venire perché Riva e il suo tessuto economico, sociale e turistico lo meritano».

Il nuovo presidente Manuela Stein ha le idee chiare ed è pronta a raccogliere l’eredità di Reigl. Stein è co-titolare del negozio North Lake Shop di viale Rovereto ed è consigliere di Confcommercio Altogarda e Ledro. Nelle sue prime dichiarazioni annuncia di voler proseguire quanto concretizzato da Reigl. «Posso solo dire grazie per la fiducia concessami e assicurare un impegno attento e costante al minuzioso lavoro che sino ad oggi è stato fatto da questo Consorzio, dal suo direttivo e da tutte quelle persone che contribuiscono quotidianamente alla buona riuscita delle nostre manifestazioni – annuncia Stein -. Quello che faremo sarà confermare il lavoro svolto, le manifestazioni programmate e lavorare assiduamente al loro successo, alla consolidazione del Consorzio e delle manifestazioni oltre che continuare sulla strada dell’innovazione programmando e progettando manifestazioni che diano risalto a Riva e che aiutino a dare maggior sostegno all’economia di tutte le categorie portando soddisfazione ai turisti e ai cittadini, lavorando per destagionalizzare e per creare economia diffusa e benessere».

Il nuovo direttivo

Manuela Stein – Presidente

Radu Fesnic – Vice Presidente

Francesca Lorenzi – Consigliere

Monica Giovanazzi – Consigliere

Riccardo Vettorazzi – Consigliere

Paolo Carli – Consigliere

Riccardo Ferrajolo – Consigliere