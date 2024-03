Nuovo comandante alla stazione carabinieri di Lavis

sabato, 23 marzo 2024

Lavis (Trento) – Ha assunto il comando della Stazione di Lavis il Luogotenente Carlo Innarella, 48enne, originario di Roma. L’Ispettore, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze dell’Amministrazione, vanta una significativa esperienza professionale sviluppata in diversi anni vissuti “sul campo” nelle aree più “sensibili” d’Italia. Il nuovo Comandante di Lavis, infatti, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli, ha prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Frattamaggiore e Casavatore, in Provincia di Napoli. Dal 2007 è quindi entrato a fare parte della Direzione Investigativa Antimafia, prima presso la sede di Reggio Calabria, poi a Catania ed infine, negli ultimi due anni prima del trasferimento in Trentino, a Brescia.

Il Luogotenente Innarella porta con sé, quindi, un importante bagaglio di professionalità e di esperienze costruito soprattutto presso Reparti altamente specializzati in attività investigative di contrasto alla criminalità organizzata ed è finalmente pronto a mettersi in gioco a Lavis, dopo che il suo arrivo – inizialmente atteso entro la fine del 2023 – è stato più volte ritardato proprio a causa dei significativi impegni operativi che lo hanno trattenuto a Brescia fino alla scorsa settimana.