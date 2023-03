Autobus, nuovo collegamento diretto tra Malles e Landeck

giovedì, 16 marzo 2023

Malles (Bolzano) – Un nuovo collegamento di autobus diretto tra Malles e Landeck. “Entro il 2023 sarà attivo un nuovo collegamento transfrontaliero sulla tratta Malles – Landeck”, annuncia l‘assessore Alfreider. L’autobus attraverserà il confine 7 giorni su 7 e 28 volte al giorno.

Nel dicembre 2023 partirà il nuovo colle16gamento in autobus tra Malles e Landeck con 28 corse al giorno. L’assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano Daniel Alfreider e il suo omologo tirolese René Zumtobel (a destra) hanno lavorato tanto per ottenere questo risultato (foto credit ASP-Ingo Dejaco).

Alla fine dell’anno si realizzerà un desiderio a lungo coltivato da numerosi pendolari tra Malles e Landeck (Tirolo): dopo un’intensa attività di pianificazione e di negoziazione tra Alto Adige e Tirolo, è stata decisa l’introduzione di un collegamento diretto con autobus veloci.

28 corse giornaliere offrono collegamenti ottimali per i pendolari

Finora il viaggio tra i due Comuni era possibile solo attraverso una lunga deviazione via Martina (Grigioni) con un cambio di autobus. A partire da dicembre 2023, la tratta di 75 chilometri tra Malles e Landeck sarà servita da autobus sette giorni su sette tra le 6.40 e le 21.17, con 14 corse di andata e ritorno al giorno. Per rendere possibile questa pietra miliare nel traffico transfrontaliero, sono previsti costi aggiuntivi di circa un milione di euro all’anno, a carico del Tirolo e dell’Alto Adige.

“Il collegamento transfrontaliero e senza cambi con Landeck è stato per molti anni un’importante preoccupazione dei pendolari e degli studenti della Val Venosta. Con questo autobus diretto, il collegamento con Innsbruck in particolare sarà significativamente più breve”, sottolinea Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. Anche Sepp Noggler, vicepresidente del Consiglio provinciale, è soddisfatto: “La Val Venosta e l’Oberland tirolese hanno sempre coltivato un intenso scambio, per il quale sono decisivi anche buoni collegamenti di mobilità. Il nuovo collegamento diretto in autobus da Malles a Landeck potrà ulteriormente migliorare la qualità di questo servizio”.

La cooperazione nell’Euregio funziona anche nel trasporto pubblico

“Abbiamo già creato ottime offerte di trasporto pubblico nell’Euregio con il biglietto Euregio2Plus e il biglietto Euregio Students, che è stato acquistato più di 2.600 volte nel 2022. Per il trasporto pubblico locale abbiamo bisogno di offerte transfrontaliere ancora più semplici, come il nuovo autobus diretto tra Landeck e Malles. Oltre all’espansione delle linee di autobus transfrontaliere, è necessario eliminare gli ostacoli legali e tecnici al trasporto ferroviario”, afferma l’assessore alla Mobilità del Tirolo Rene Zumtobel. Le due aziende di trasporto VVT e altoadigemobilità stanno attualmente lavorando per garantire il riconoscimento reciproco dei rispettivi abbonamenti sulla tratta tra Landeck e Malles.