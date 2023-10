Nuovo autovelox sulla Sp510 a Iseo, la posizione di Pier Luigi Mottinelli

domenica, 29 ottobre 2023

Iseo (Brescia) – Montano le polemiche sul nuovo velocar installato all’uscita della galleria Montecognolo tra Iseo e Provaglio sulla Sp 510. La postazione dell’autovelox è stata attivata dalla Provincia di Brescia e tra gli automobilisti è scattata la protesta anche per i differenti limiti sulla Sp510, che passa da 90 a 70 Km/h a distanza di poche centinaia di metri.

Sulla vicenda interviene Pier Luigi Mottinelli, già presidente della Provincia di Brescia: “Sono contrario agli autovelox a 70 km orari sulle strade provinciali. Nelle responsabilità che ho avuto fino al 31 ottobre 2018, sulla 510 del Sebino non ci sono mai stati!”.

“È evidente – prosegue – che i controlli sono necessari, ma a 90 km orari, non a velocità inferiori. Di questo ennesimo autovelox, non ne sentivamo la mancanza”.