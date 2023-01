Nuovi servizi alla Casa di Comunità di Berbenno

sabato, 21 gennaio 2023

Berbenno – A partire da lunedì 23 gennaio, a Berbenno (Sondrio), presso la Casa di Comunità, saranno operativi il PUA, Punto unico di accesso, e l’Ambulatorio infermieristico: l’erogazione di una serie di servizi consentirà di potenziare l’offerta sociosanitaria territoriale a vantaggio degli utenti. Gli spazi sono ricavati al piano seminterrato dell’edificio di via Pradelli che al piano terra ospita gli ambulatori dei medici di medicina generale. Tra le attività garantite figurano la rilevazione della glicemia capillare e dei parametri vitali, il controllo delle urine, la gestione e sostituzione del catetere vescicale, medicazioni e assistenza ai pazienti con accessi vascolari o portatori di PEG, la gastrostomia endoscopica percutanea, o di sondino nasogastrico, la somministrazione di terapia farmacologica estemporanea, medicazioni semplici e monitoraggio delle lesioni cutanee e delle ferite chirurgiche, interventi educativi per l’autocura della persona, la rilevazione di bisogni sociosanitari e sociali semplici e complessi. Nella Casa di Comunità da tempo è attivo il centro prelievi ed è possibile prenotarsi per una visita cardiologica e per un elettrocardiogramma.

L’Ambulatorio infermieristico offre ai cittadini un più comodo accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di assistenza primaria, garantisce la continuità delle cure dopo le dimissioni ospedaliere, svolge attività di prevenzione e promuove corretti stili di vita. Vi si accede con prenotazione, su agenda esclusiva, con impegnativa del medico o del pediatra di base o del medico specialista, chiamando lo 0342 555823 o scrivendo un’e-mail a ifec.be@asst-val.it. È aperto il lunedì dalle ore 8.15 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 15.15.

Il PUA, Punto unico di accesso, è un servizio rivolto in via prioritaria alle persone fragili o in stato di bisogno con problemi di salute o sociali che facilita l’accesso alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Costruisce percorsi specifici sui bisogni della persona e punta a migliorare le modalità di presa in carico eliminando i passaggi intermedi che l’assistito e i suoi familiari devono completare per poter fruire dei servizi. È aperto il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con accesso libero. Per informazioni si può chiamare lo 0342 555823.