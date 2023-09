Nuovi funzionari della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Brescia

giovedì, 7 settembre 2023

Brescia – Il questore di Brescia Eugenio Spina ha presentato nuovi funzionari assegnati alla città ed entrati in servizio da pochi giorni.

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Daniela Braida: modenese di nascita e classe 1982, laureata in Giurisprudenza. Dopo aver completato il corso di formazione biennale per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, dove ha ottenuto un master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza,” è stata assegnata alla Questura di Verona, dove ha ricoperto diversi incarichi direttivi. Successivamente, in qualità di dirigente, ha guidato il Commissariato di Polizia di Statodi Mirandola (Modena) e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena. Da settembre assumerà la dirigenza del Commissariato di Polizia di Stato Desenzano del Garda.

Commissario della Polizia di Stato Nancy Perrotta: nata a Bergamo nel 1993, dopo il diploma presso l’Istituto Tecnico Aeronautico, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Bergamo, ottenendo successivamente il diploma di specializzazione per le professioni legali all’Università degli Studi di Brescia. Ha svolto un tirocinio formativo presso il Tribunale di Bergamo e la Procura Generale di Brescia e ha successivamente conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Entrata a far parte della Polizia di Stato nel 2022, ha completato il 111° Corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, e conseguito il master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza.”. Dal 4 settembre è assegnata alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brescia.

Commissario della Polizia di Stato Giovanni Tullio Gozzini: Originario del lago di Garda e classe 1992, Giovanni Tullio Gozzini è avvocato e ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli studi di Pavia e arricchito il proprio bagaglio formativo con un master di primo livello in “Tecniche del discorso pubblico e comunicazione di impresa” presso l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano. E’ entrato nella Polizia di Stato nel 2022 e ha recentemente completato il 111° Corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, conseguendo il master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza.” Dal 4 settembre è stato assegnato alla Divisione Anticrimine della Questura di Brescia.

Ha preso parte alla presentazione anche il Commissario Capo della Polizia di Stato Arturo Valletta, che, già in forza alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brescia, dal 4 settembre ha assunto la dirigenza del Commissariato di Polizia di Stato Carmine, che costituisce un importante presidio di polizia nel cuore della città e che, con le proprie volanti e la propria squadra di polizia giudiziaria, contribuisce alla prevenzione e al contrasto dei reati nel centro storico.