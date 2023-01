lunedì, 30 gennaio 2023

Brescia – Nuove autoscale per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. Nella sede centrale del comando vigili del fuoco di Brescia di Brescia ha avuto luogo la cerimonia di consegna del primo lotto di autoscale prodotte da Iveco Magirus e dalla Società RED al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, destinate ai Comandi del territorio nazionale.

Presenti il Sottosegretario agli Interni con delega ai Vigili del fuoco Onorevole Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento Laura Lega, il Capo del Corpo Guido Parisi, il Direttore Regionale Fabrizio Piccinini, il Prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà e il comandante vigili del fuoco di Brescia Enrico Porrovecchio.

In occasione del saluto al personale del comando l’onorevole Prisco ha espresso l’apprezzamento per l’operato dei vigili del fuoco; successivamente il convoglio si è trasferito nel piazzale esterno dove sono stati esposti per l’occasione alcuni automezzi pronti per la consegna.