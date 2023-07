Nuova stazione di Bolzano: biglietto da visita per la città e l’intera Provincia

venerdì, 7 luglio 2023

Bolzano – RFI costruirà la nuova stazione di Bolzano. Il Gruppo FS Italiane costruirà la nuova stazione ferroviaria per l’avvio del progetto di rigenerazione dell’Areale. Kompatscher: “Un biglietto da visita per la città di Bolzano e l’intera Provincia”. Le prossime tappe del programma di rigenerazione dell’Areale ferroviario di Bolzano sono state il tema dell’incontro tra il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, il sindaco e il vicesindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi e Luis Walcher, nonché l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio (foto credit ASP Fabio Brucculeri).

Il progetto

Originariamente, il piano prevedeva di assegnare l’intera area della trasformazione, nell’ambito di una gara d’appalto a livello europeo, a un unico investitore che si sarebbe impegnato a rinnovare a proprie spese l’intera infrastruttura ferroviaria e a realizzare tutte le strutture pubbliche previste sulla base del masterplan elaborato 10 anni fa. Successivamente, avrebbe potuto recuperare questi costi di investimento per il settore pubblico attraverso i diritti edificatori previsti sulla porzione dell’Areale non occupata dalle infrastrutture ferroviarie.

In considerazione della complessità di realizzazione dei nuovi impianti ferroviari, propedeutici alla rigenerazione urbana, la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano e le Società del Gruppo FS Italiane (RFI, FS Sistemi Urbani e Trenitalia) sono convinte che sia meglio che tale intervento sia coordinato tra tutte le parti coinvolte, realizzato da RFI per la parte infrastrutturale e coordinato da FS Sistemi Urbani per la parte di rigenerazione urbana. Le aree che si renderanno disponibili grazie alla costruzione della nuova stazione ferroviaria saranno acquistate dalla Provincia di Bolzano e sviluppate gradualmente.

Per ragioni tecniche e logistiche, l’implementazione deve avvenire per gradi. La prima fase riguarderà l’infrastruttura ferroviaria che comprende non solo la stazione stessa, ma anche l’intera struttura dei binari e le officine. In questa fase il progetto rivolgerà un’attenzione particolare anche alla messa in rete delle diverse forme di mobilità, come il treno, l’autobus e la bicicletta, nonché alle adeguate possibilità di collegamento per gli ingressi turistici. Nelle fasi successive, le misure di sviluppo urbano saranno attuate, passo dopo passo, prevedendo l’integrazione di funzioni pubbliche e private, dalla residenza sociale e privata, a nuove attività commerciali.

Nel rispetto della struttura del masterplan esistente, i diversi temi urbani saranno oggetto di approfondimento e aggiornamento. Con questa decisione di principio, il gruppo di lavoro istituito in autunno e formalizzato con la firma del protocollo nello scorso dicembre 2022, proseguirà con gli approfondimenti tecnici, economici e contrattuali per attuare il nuovo approccio concordato.

Presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher: “I risultati del dibattito odierno – afferma Arno Kompatscher, Presidente della Provincia di Bolzano – rappresentano per noi un’ulteriore prova dell’ottima collaborazione con il Gruppo FS. Ora c’è un accordo e chiarezza sul fatto che le imprese ferroviarie costruiranno una nuova stazione sotto forma di un moderno centro di mobilità. Questo passaggio accelera e semplifica in modo significativo la realizzazione dell’opera e anche l’acquisizione del terreno libero da parte della Provincia e la sua bonifica a destinazione urbana. Siamo felici che questa visione sia condivisa anche da RFI e che siamo riusciti a concordare la realizzazione congiunta di questo progetto concreto”.

Gianpiero Strisciuglio (Ad. RFI): “Essere fra i protagonisti del cambiamento – dice Gianpiero Strisciuglio, a.d. RFI – che nei prossimi anni trasformerà Bolzano rientra pienamente nella missione di ammodernamento del Paese che, come RFI, stiamo portando avanti con un piano di investimenti per il Trentino Alto Adige di oltre 8,5 miliardi, di cui circa 2 mld in corso di realizzazione sul territorio della provincia di Bolzano. Abbiamo l’obiettivo di potenziare le connessioni fra le diverse modalità di trasporto e renderle più efficienti per una mobilità sempre più integrata e sostenibile. La proficua collaborazione con la Provincia e gli enti locali consente di pianificare e mettere in campo i grandi investimenti previsti sul territorio. Negli ultimi anni stiamo registrando un forte incremento dei traffici, contiamo di spostare una quota sempre maggiore su ferrovia. Questo grazie all’apertura del Tunnel di Base del Brennero e delle relative tratte di accesso che consentiranno a questo territorio di assumere un ruolo sempre più strategico e di esprimere al meglio tutto il suo potenziale in chiave trasportistica. La macchina organizzativa è già avviata. Entro marzo 2024 consegneremo il progetto di fattibilità, insieme a quello della nuova circonvallazione del Bolzano”.

Renzo Caramaschi (sindaco di Bolzano): “Questo passaggio fondamentale – sostiene Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano – è il segno della rinnovata volontà di compiere passi avanti concreti verso un progetto che fino a qualche tempo fa sembrava un sogno e, in principio, poteva dare adito a tanti, possibili ricorsi, su gare nazionali ed internazionali. Il passaggio a RFI della progettazione per lo sviluppo dell’Areale garantirà di recuperare quella parte del suolo, occupata da binari da tempo inutilizzati. Bolzano diventerà un centro intermodale di eccellenza, garantendo un raddoppio dei passeggeri. RFI, con la sua competenza nel settore, rappresenta il partner ideale al quale affidare lo sviluppo di questa parte importante della nostra città. Oggi compiamo un passo avanti deciso, che è il frutto di un lavoro silenzioso, lungo e preciso”.

Umberto Lebruto (Ad. FS Sistemi urbani): “Gli accordi siglati nel 2019 e nel 2022 – aggiunge Umberto Lebruto, a.d. FS Sistemi urbani – sono la testimonianza dell’impegno del Gruppo FS Italiane per la città di Bolzano, un’occasione per rigenerare e valorizzare la grande porzione di territorio dell’areale ferroviario, restituendo alla città una porzione importante di tessuto urbano finora occupato dal fascio binari. In tal senso FS Sistemi Urbani, in linea con la mission del Polo Urbano, intende rinnovare la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni per promuovere la valorizzazione e il riuso di aree e fabbricati esistenti. Questo processo avverrà coerentemente con le previsioni del “Masterplan” dell’Areale, con gli obiettivi comuni a tutti, al fine di garantire alti livelli di connettività dell’offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione, rafforzandone il ruolo di centralità rispetto ad una rete di mobilità resa complessivamente più efficace oltre a incentivare gli spostamenti con mezzi pubblici e servizi integrativi sul territorio, anche in chiave di sostenibilità ambientale”.

Assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider: “La Provincia, il Comune e RFI – afferma Daniel Alfreider, Assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano – sono uniti nell’ambizione di dotare Bolzano di un centro di mobilità senza barriere, che consenta un’ulteriore crescita del numero di utenti del trasporto pubblico sul territorio e diventi un biglietto da visita per la città e la provincia. È importante ricordare che questa stazione è uno dei tasselli centrali del puzzle di investimenti in corso nell’infrastruttura ferroviaria dell’Alto Adige. La costruzione del BBT e delle sue linee di collegamento, la variante della Val di Riga, il tunnel del Virgolo e il raddoppio della linea ferroviaria Merano-Bolzano porteranno l’offerta di mobilità su rotaia nella nostra provincia a un nuovo livello e per questo è necessario un centro di mobilità funzionante a Bolzano che soddisfi le richieste di pendolari e turisti”.

Luis Walcher (vicesindaco di Bolzano): “Ora la realizzazione del progetto del Centro di Mobilità di Bolzano – conclude Luis Walcher, vicesindaco di Bolzano – sta diventando concreta. Nella primavera del 2024 dovrebbe essere fissato il calendario esatto: un aspetto assai rilevante per la città di Bolzano e per i cittadini”.