Nuova seggiovia La Fonte-La Priore, accordo tra Regione e Comune di Valfurva

giovedì, 14 settembre 2023

Valfurva (Sondrio) – Nel percorso di valorizzazione dei territori montani lombardi, via libera, dalla Giunta di Regione Lombardia, alla proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, che, di concerto l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, approva lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Comune di Valfurva (Sondrio) per la realizzazione del progetto di gestione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico ‘La Fonte-Le Priore’.

ASSESSORE MAZZALI – “Oltre che teatro di numerose gare sciistiche, il territorio della Valfurva, perla dell’Alta Valtellina – ha affermato l’assessore Mazzali (a destra con il Governatore Fontana)– offre al turista tutta la bellezza del Parco Nazionale dello Stelvio e lo sci alpinismo che qui è ‘di casa’”. “La nostra attenzione – ha aggiunto – verso ogni ambito della Valtellina è alta, con l’obiettivo di ottenere il massimo anche dalle Olimpiadi 2026″. In generale ritengo che le montagne lombarde siano un tesoro prezioso per il turismo regionale, oltre che per l’ambiente. In questa direzione va la delibera con cui abbiamo destinato un milione di euro alle strutture alberghiere nelle località montane per favorire lo sviluppo turistico”.

ASSESSORE SERTORI – “Il progetto – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori – rientra nelle progettualità sostenute dal Fondo Comuni Confinanti e interessa i Comuni lombardi che sono vicini alle Province autonome di Trento e di Bolzano”. “Con il provvedimento – ha proseguito l’assessore – abbiamo recepito quanto deliberato dal Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti con lo schema di tipo di accordo per il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti che ne hanno fatto richiesta, con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi”. “Rientra in questo filone – aggiunge Sertori – anche l’intesa da 18.317.531 euro per la realizzazione e gestione della seggiovia ‘La Fonte-Le Priore’ e Ruinon per il quale abbiamo approvato lo schema di convenzione”.

Per l’intervento a Valfurva, Regione ha aderito alla richiesta di anticipo del 10% dell’importo richiesto approvando, contestualmente, anche gli schemi di accordo tipo per il trasferimento delle risorse finanziarie e quello per disciplinare il trasferimento delle disponibilità economiche per la realizzazione degli interventi sovraregionali 2019-206 per le province di Sondrio e Brescia, nonché per il primo stralcio della proposta di programma dei Progetti strategici 2019-2024 della Provincia di Sondrio. La delibera regionale ha inoltre approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere per il singolo intervento.