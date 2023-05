mercoledì, 10 maggio 2023

Vilminore di Scalve (Bergamo) – Nuova pavimentazione sulla statale 294 a Vilminore di Scalve. Sono in corso gli interventi da parte di Anas per il ripristino delle pavimentazioni e la posa del manto stradale lungo la statale 294 della Val di Scalve dal km 36,050 al km 38,500, nel comune di Vilminore di Scalve, in provincia di Bergamo. I lavori proseguiranno fino a venerdì 12 maggio.

La statale, che parte da Darfo Boario (Brescia) e sale in Val di Scalve fa parte delle strade rientrate in Anas dal maggio del 2021. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza durante le lavorazioni il traffico viene deviato lungo la strada provinciale 61.