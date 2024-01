Nuova motoslitta consegnata ai carabinieri sulle piste da sci di Folgaria

martedì, 2 gennaio 2024

Folgaria (Trento) – È stata consegnata dai vertici di FolgariaSki, la nuova motoslitta in dotazione all’Arma dei Carabinieri in servizio di sicurezza e soccorso sulle piste da sci. Presente il maresciallo Piergiorgio Casciotti che, pur essendo stato trasferito in altra sede, per quest’inverno è stato designato come referente del controllo piste. Presenti inoltre il presidente Denis Rech, quindi uno dei militari in servizio e Walther Forrer che, per FolgariaSki, coordina la squadra di sicurezza degli operai e mantiene i rapporti con le forze dell’ordine per ogni sinistro o emergenza.

Spetta alla società che gestisce il carosello dotare le forze dell’ordine di tutti gli strumenti necessari a svolgere il servizio: questo comprende sci, scarponi, vitto e alloggio oltre, come si vede in quest’occasione, i mezzi di soccorso come le motoslitte. Il nuovo veicolo sostituisce il precedente. Si tratta di una motoslitta “Lynx Ranger Alpine”, allestita con una serie di accorgimenti per il soccorso e la sicurezza. Ha infatti freno di stazionamento elettroidraulico, sirena bitonale, sella ampliata per accogliere fino a 3 persone e sospensioni rinforzate. La nuova motoslitta è una delle 4 in servizio sulle piste: 2 sono in dotazione alla Polizia di Stato e 2 all’Arma dei Carabinieri. Tutte sono state personalizzate con loghi e colori dei rispettivi corpi.

Il presidente di FolgariaSki Denis Rech ringrazia, per la fattiva e costante collaborazione, tutte le forze dell’ordine che danno sicurezza e tranquillità agli sciatori. “Sulle nostre piste – spiega – sono in servizio 4 Carabinieri e 3 Poliziotti; a loro si aggiungono i volontari del soccorso di Fissa. Le forze dell’ordine, oltre che di soccorso, si occupano anche di sicurezza, monitorando quei comportamenti pericolosi come l’eccessiva velocità o lo stato di ebbrezza degli sciatori, ma anche gli episodi di furti di sci. Questa consegna è giunta in una giornata particolarmente positiva per Folgaria: sulle piste c’erano infatti oltre 7.500 persone“.

Nella foto anche l’imprenditore Gianni Marangoni, da sempre affezionato sciatore della Ski Area di Folgaria, nonché attento alle esigenze delle Forze dell’ordine; i Carabinieri del soccorso piste, infatti, possono contare su 2 defibrillatori, di cui uno omaggiato proprio dalla famiglia Marangoni.