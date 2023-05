Nuova linea elettrica tra i Comuni di Corvara e Laion

martedì, 23 maggio 2023

­Corvara (Bolzano) – Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento senza danneggiare il paesaggio: questo è l’obiettivo della linea di cavi interrati da 132 kilovolt tra Laion e Corvara (Bolzano). I lavori iniziano oggi.

Il gestore della rete ad alta tensione Terna sta realizzando un nuovo collegamento elettrico tra i Comuni di Corvara in Val Badia e Laion, all’ingresso della Val Gardena. La nuova linea ad alta tensione ha una lunghezza di 23 chilometri, attraversa i Comuni di Laion, Castelrotto, Ortisei, Santa Cristina, Selva e Corvara e sarà completamente interrata.

“La nuova linea in cavo interrato garantirà la fornitura di energia elettrica nelle aree degli sport invernali nella zona del Passo Gardena e dell’Alta Badia e aumenterà la resilienza della rete elettrica in un’area che negli ultimi anni è stata spesso colpita da eventi meteorologici estremi”, ha sottolineato il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Il progetto rientra nel piano di investimenti di Terna per la riorganizzazione della rete ad alta tensione in Alto Adige.

Basso impatto sul paesaggio

Come ha spiegato Enrico Maria Carlini, responsabile pianificazione del sistema elettrico e autorizzazioni di Terna, il cavo, interamente interrato, avrà un ridotto impatto paesaggistico e seguirà per buona parte del suo tracciato l’andamento della viabilità principale (statali 42 e 243). “Con l’avvio dei cantieri – ha detto Carlini – entriamo nel vivo della fase realizzativa del nuovo collegamento in cavo tra Laion e Corvara. Complessivamente, le attività di cantiere dureranno 30 mesi con l’obiettivo di completare e mettere in esercizio l’opera entro il 2025.

L’infrastruttura, per cui Terna investirà oltre 40 milioni di euro, è fondamentale per l’affidabilità della rete elettrica altoatesina, non solo in vista dell’evento olimpico Milano Cortina 2026. La sua realizzazione, infatti, consentirà insieme ad altri importanti interventi previsti dalla nostra società in Alto Adige, di incrementare la resilienza della rete di trasmissione”.

“Il tema della sicurezza e della resilienza della rete di distribuzione dell’energia elettrica assume in questo periodo la medesima importanza della produzione e dei costi dell’energia elettrica” ha commentato l’assessore provinciale all’Energia, Giuliano Vettorato. “In questi anni con Terna abbiamo lavorato in stretta sinergia, e i lavori che iniziano domani per la posa di un cavo interrato sulla tratta Laion-Corvara sono il primo frutto concreto di questo lavoro. In tal modo si garantirà stabilità e sicurezza a Comuni ad alta vocazione turistica, in Val Gardena ed in Val Badia, e a tutte le aziende e le imprese locali. Anche il riassetto della rete in Val d’Isarco va in questa direzione. Ecco, quindi, il nostro concreto impegno per garantire benefici ambientali, paesaggistici, e di continuità della fornitura elettrica”. La riorganizzazione della rete ad alta tensione in Valle Isarco e i collegamenti elettrici Vandoies-Brunico e Dobbiaco-Sesto sono altri progetti importanti. “Tutti i progetti hanno in comune il successo del coinvolgimento dei Comuni e dei cittadini in un processo di partecipazione globale”, ha aggiunto l’assessore provinciale.

Oggi inizio lavori

In questa prima fase di inizio lavori, in cui si provvederà alla realizzazione delle opere civili funzionali alla successiva posa del cavo, saranno operativi contemporaneamente due cantieri che interesseranno i Comuni di Laion e Selva di Val Gardena; il primo nel tratto compreso tra località Pontives ed il Comune di Ortisei, il secondo lungo la strada statale statale 243 che dalla zona del Piz Culac porta al Passo Gardena. Tutte le attività saranno svolte da Terna in coordinamento e sinergia con la Provincia di Bolzano, le amministrazioni locali e gli enti coinvolti al fine di limitare al massimo l’impatto delle lavorazioni sulla viabilità. I cantieri saranno operativi in orario diurno dal lunedì al sabato mattina. Nel mese di agosto, solitamente contraddistinto da un considerevole flusso turistico, le lavorazioni di Terna si concentreranno principalmente su viabilità secondarie o su aree verdi senza interessare direttamente la viabilità principale.

L’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, ha assicurato che i lavori saranno eseguiti in stretto coordinamento con il Servizio strade della Provincia e che, laddove non fosse possibile evitare interruzioni del traffico, ne verrà data tempestiva comunicazione.