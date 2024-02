Nuova iniziativa al Museo di Nadro e Riserva Incisioni Rupestri

giovedì, 22 febbraio 2024

Ceto – Nuova iniziativa del Museo Didattico di Nadro e della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo: il 24 e 25 febbraio si terrà il secondo appuntamento di “Musica nella preistoria”, con eventi che proseguiranno due weekend al mese a marzo (9-10 e 23-24), aprile (6-7 e 20-21) e maggio (11-12 e 25-26).

Verranno promossi laboratori di circa un’ora, suddivisi per fasce d’età (3-5 anni, 6-8 anni e 9-13 anni) e con un tema differente in ogni occasione, curati da un gruppo di rievocazione storica. Sono inoltre previste visite alle incisioni rupestri con un operatore didattico. Per le famiglie è a disposizione un’area ristoro e la biblioteca