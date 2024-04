Nuova frana sulla Brescia-Iseo-Edolo, Legambiente: “Basta spot su idrogeno, prima la sicurezza”

martedì, 2 aprile 2024

Malonno (Brescia) – Dopo la nuova frana sui binari della Brescia-Iseo-Edolo, Legambiente scende in campo e indica la priorità: “Mettere in sicurezza la linea, non il treno a idrogeno”.

Si è verificata una nuova frana lungo la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, riaperta appena lo scorso sabato dopo un lungo periodo di chiusura a Marone e prima ancora a Cedegolo e Berzo Demo. “Ancora una volta – spiega Dario Balotta (nella foto), presidente di Legambiente Basso Sebino – si debbono registrare ritardi dei treni e trasferimenti sui bus sostitutivi che costringono i passeggeri (sempre meno) a forti disagi: attualmente il traffico ferroviario è nuovamente interrotto tra Cedegolo e Edolo”.

E aggiunge: “Ogni volta che c’è maltempo si ripropone con forza il tema della sicurezza della linea della valle Camonica. L’instabilità del versante e il precario assetto idrogeologico della valle mettono continuamente a dura prova le strutture della rete e la sicurezza della ferrovia nata oltre 100 anni fa”.

“Ci spiace constatare ancora una volta che Regione Lombardia e Ferrovie Nord – conclude Balotta – abbiano ritenuto necessario un azzardato, costoso e improduttivo progetto dei treni ad idrogeno anziché mettere in sicurezza una volta per tutte la linea ferroviaria per un suo effettivo rilancio”.