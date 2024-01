Nuova convenzione tra la Regione e il Csv Alto Adige

giovedì, 4 gennaio 2024

Bolzano – Fornire una formazione qualificata a tutte le associazioni della Regione e in particolare della Provincia di Bolzano e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore e di organizzare dei corsi formativi nel biennio 2023- 2024. È questo l’obiettivo della convenzione a favore degli enti del Terzo Settore della Regione con il “Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV” approvata dalla Giunta regionale.

Ben 28 associazioni hanno fondato nel 2017 il “CSV Alto Adige ODV”, che dal 2019 è iscritto nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e dal 2020 è accreditato secondo la normativa statale come centro di riferimento della Provincia di Bolzano e a fine del 2021 rappresentava già circa 300 associazioni di volontariato e di promozione sociale della stessa provincia. Il Csv può dunque essere riconosciuto il titolo di rappresentanza dell’associazionismo dell’Alto Adige in quanto aderiscono al Centro oltre 2000 organizzazioni operanti nei diversi settori.

L’ente ha come obiettivo promuovere la crescita della solidarietà, nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti, la formazione dei volontari o coloro che aspirino a esserlo, fornire maggiori competenze trasversali, sostegno alle organizzazioni di volontariato, la consulenza anche in ambito giuridico, fiscale e assicurativo, l’assistenza qualificata e il supporto per la progettazione e l’informazione.

La Regione ha deciso quindi, con l’aiuto del Csv, di effettuare iniziative di assistenza e di formazione non solo per la grande importanza per l’intero Terzo settore nella Regione, ma anche per poter pianificare i bisogni formativi delle associazioni che fanno domanda. Il Centro di Bolzano collabora con il CSV di Trento fornendo servizi anche ad associazioni con sede nella provincia di Trento favorendo uno sviluppo culturale, economico e sociale dei territori e delle comunità che vi risiedono.