Nuoto: Fratini a caccia di nuove imprese, a Salò è tutto pronto per Swim the Garda per 147 km no-stop

giovedì, 7 settembre 2023

Salò – Partirà domattina alle 6 da Salò l’ultima impresa del nuotatore dei record Marco Fratini: 147 chilometri di nuoto in acque libere per compiere il giro del Lago di Garda no stop in sole 60 ore.

Swim the Garda – questo il nome dell’impresa impossibile tentata dal medico umbro e organizzata con la collaborazione tecnica della Società Canottieri Garda Salò – ha come scopo principale la raccolta di fondi per l’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Fratini si tufferà in direzione San Felice del Benaco e nuoterà parallelamente alla costa, mantenendosi a circa 150 metri da terra seguendo con attenzione la direzione del vento e delle correnti subacquee per dosare al meglio le energie. Il nuotatore sarà seguito da uno staff di diverse persone a bordo di barche d’appoggio equipaggiate con dotazioni di sicurezza tra cui kit di pronto intervento e defibrillatore. 19 le tappe previste, ognuna di circa 8 km, con due brevi pause tecniche notturne che permetteranno a Fratini di alimentarsi, sottoporsi a brevi trattamenti di fisioterapia e riposare grazie a “micro-sonni” indotti con l’ipnosi. In ogni punto del percorso verranno organizzati eventi collaterali per la raccolta di fondi. Arrivo previsto domenica 10 settembre intorno alle 17.

Fratini non è nuovo a imprese del genere, appuntamenti sportivi che hanno sempre una finalità benefica. Suo il record di percorrenza in vasca corta, 100 km nuotati in 34h e 53’ nel 2020 a Perugia, oltre a varie traversate, come quella effettuata lo scorso anno sul Lago Trasimeno, dove ha nuotato per 50 ore senza interruzioni.