Nuotatore delle Alpi a Ponte di Legno: immersione invernale di Clavarino

giovedì, 15 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Nuova impresa di Michele Robin Clavarino. Poco dopo mezzogiorno il 71enne milanese accompagnato dalla moglie Lidia e davanti a un folto gruppo di amici, si è immerso nelle gelide acque del torrente Narcanello in Val Sozzine a Ponte di Legno (Brescia). Senza muta e senza grasso cosparso sul corpo con una temperatura di 2 gradi il nuotatore delle Alpi si è immerso nelle acque del torrente.

“Il bagno nell’acqua gelida fa passare tutte le nevrosi”, svela Michele Robin Clavarino che ha sfidato nuovamente la sua resistenza al freddo. Michele Robin Clavarino, 71 anni, origini altoatesine e milanese d’adozione, dal 2002 frequenta Ponte di Legno, ha una passione sfrenata per la natura, anche nelle forme più estreme e da quasi mezzo secolo si immerge nei laghi alpini sia in inverno che nei periodi primaverili ed estivi. La passione di Clavarino è nata negli anni Ottanta, seguendo le orme di un amico e di uno zio che praticavano questa sfida: oggi il 71enne ha messo nuovamente a dura prova sia il corpo che la mente.

“Ho iniziato in Valle d’Aosta quando avevo vent’anni – racconta Michele Robin Clavarino (nel video)– e nel corso degli anni è cresciuto il mio interesse per tornare un po’ primitivi, soprattutto a difesa della natura”. “In Valle Camonica – prosegue – mi sono immerso in otto laghi, tra questi quello della Valbione, Montozzo e Mortirolo, in tutto sono 36 i laghi delle mie immersioni”.

Oltre alla Valle Camonica i laghi più battuti dal nuotatore delle Alpi sono Valtellina (Valmalenco e Livigno), quindi Trentino, si è immerso nel lago di Tovel e in quello dei Caprioli, poi in Alto Adige e Valle d’Aosta. Frequenta anche Slovenia e Svizzera, famosa è la sua immersione nel lago ghiacciato di St. Moritz.

“Sono anni che pratico questo sport – conclude Clavarino – immergersi in acque così fredde comporta notevoli rischi per la salute, non mi lascio intimorire. Mi sono posto molte sfide e sono fortunato perché le condizioni fisiche mi permettono ancora di sostenere uno sforzo così intenso, sotto la vigile sorveglianza di mia moglie, che da anni mi sostiene e accompagna in queste spettacolari avventure”.

di Angelo Panzeri