Novità per la stagione sciistica ad Aprica

Aprica – Anche se le temperature sono quasi estive, il calendario ci dice che l’inverno è alle porte: tante le novità nella skiarea Aprica&Corteno a ui si lavora da mesi in vista della prossima stagione. Cambiamenti strutturali, implementazioni nelle opere ausiliarie e innovazioni nella tariffazione avranno un grosso impatto nell’inverno 23/24.

La novità più attesa: la sostituzione della cabinovia di Magnolta con un moderno impianto Doppelmayr dotato di cabine panoramiche da 10 posti. I lavori procedono in linea con le scadenze previste, sia per quanto riguarda le opere civili a perfezionamento delle stazioni di partenza e di arrivo sia per il completamento dello scavo e interramento della linea elettrica, a seguito della posa dei piloni, in corso in questi giorni. È stata inoltre abbattuta da poco la parte superiore della vecchia stazione di partenza per realizzare la copertura atta al rimessaggio delle cabine. Tutto procede secondo i piani e, con il collaudo previsto per dicembre, ci si attende di avere il nuovo impianto, che avrà una portata di 2000 persone all’ora, in funzione prima di Natale.

Per la scelta del nome dell’impianto è stato indetto un concorso presso la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Aprica. I bambini dovranno produrre dei disegni e proporre dei nomi tra i quali una giuria sceglierà il più significativo.

Per quanto riguarda gli interventi che mirano al potenziamento delle funzionalità della skiarea, un progetto in via di completamento è il nuovo bacino di circa 60mila metri cubi che garantirà per la stagione invernale entrante l’innevamento artificiale del Baradello. Si tratta di un ulteriore tassello in un piano di interventi che permette ad ora la copertura con cannoni ed aste del 95% del comprensorio sciistico.

E veniamo ai cambiamenti che riguardano i prezzi. Dall’apertura della nuova stagione sarà attiva la tariffazione dinamica che permetterà di acquistare skipass giornalieri e plurigiornalieri con sconti fino al 30%. Ferma restando la distinzione tra tariffe di alta e bassa stagione, la modalità online consente di accaparrarsi, a seconda dell’anticipo con cui si effettua l’acquisto, lo skipass ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino, applicato all’acquisto in biglietteria. Attenzione però che sul webshop è disponibile solo un numero limitato di biglietti quindi l’invito è di acquistare il proprio skipass il prima possibile. L’acquisto online consente inoltre di saltare la coda alla biglietteria perché si può ricevere direttamente a casa la keycard su cui caricare il biglietto.