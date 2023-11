Novità e programma iniziative della stagione invernale Skicarosello in Alta Badia

martedì, 14 novembre 2023

Alta Badia – Cresce l’attesa per il 5 dicembre, il giorno in cui a Movimënt, in Alta Badia, riprende a girare il carosello invernale. Si prospetta una stagione ricca di divertimento sulle piste, pranzi nei rifugi e giornate di sole sulle vette imbiancate dell’altopiano tra Corvara, La Villa e San Cassiano, gioiello di Dolomiti Superski. Per l’inaugurazione ufficiale, però, bisogna attendere il lungo weekend di Sant’Ambrogio, con l’Opening Party “Invern” di giovedì 7 dicembre: una festa di apertura organizzata ai piedi della Gran Risa, simbolo della località, con dj set, musica dal vivo e cucina sulle piste.

Sono in arrivo cinque mesi carichi di energia, su impianti di ultima generazione – come la seggiovia Arlara, profondamente rinnovata in tempo per la riapertura – e nei parchi di Movimënt. Torna il divertimento nello snowpark, tra i più attrezzati in Italia e in Europa, raggiungibile con la cabinovia Piz Sorega, mentre riprende quota il funcross, parco dedicato al flow con due percorsi, uno per chi ama sfrecciare tra onde di neve e uno ricco di paraboliche e cambi di direzione.

Riapre la Funslope al Biok, un parco tra pista da sci e snowpark, con oltre 20 elementi tra paraboliche, salti, vortici e tunnel, perfetto per imparare le basi e perfezionarsi, e la sua versione per i più piccoli, Kidsslope a Pralongià, con tante piccole sfide da provare sulla neve.

Anche quest’anno si può partecipare, per tutta la stagione, al circuito con sci ai piedi Movimënt Challenge, un’esperienza ancora più divertente se condivisa con gli amici: si compete su un circuito di 6 tappe – completandone almeno 4 in un giorno solo – che includono il Parallel Slalom, la pista cronometrata Speedcheck, per i velocisti anche più piccoli, o il Movie Slalom Audi. Chi porta a termine la sfida riceve un gadget e può rivedere e scaricare le riprese video dei momenti salienti di questa avventura, per tornare a casa con tanti ricordi.

Gli appuntamenti di Movimënt

Ski World Cup, due giorni di gare e test in pista

È il fiore all’occhiello del calendario agonistico. Il 17 e 18 dicembre torna la Coppa del Mondo, che si disputerà sulla Gran Risa, mito per tutti gli appassionati e storico teatro delle più belle gare di parallelo e gigante. Un appuntamento che celebra l’eccellenza dello sci con due spettacolari gare di slalom gigante. A bordo pista si fa il tifo per i campioni e si condivide l’atmosfera elettrizzante della gara. Movimënt sarà presente al parterre in zona arrivo con una lounge, il “Gran Risa Chalet” in collaborazione con Oakley. Un’occasione per incontrarsi e stare insieme brindando ai campioni dello sci.

Negli stessi giorni, in cima a Piz La Ila, in una location a diretto contatto con la Ski World Cup, c’è Test the Best: la domenica, dalle 9.30 alle 15.30, e il lunedì, dalle 8.30 alle 15.00, si possono testare sci, caschi, protezioni, occhiali e in generale i prodotti tecnologicamente più avanzati messi a disposizione dai marchi di riferimento del settore sportivo.

Sunrisa: alba sugli sci e colazione del campione

L’apertura anticipata degli impianti, alle 7.15, permette di scendere sulle piste ancora intonse. Dopo essersi immersi nei colori magici dell’alba ci si offre una colazione. Anzi, cinque, come i rifugi che aderiscono all’iniziativa, tappe di un percorso specialmente elaborato dall’ex campionessa ed esperta di nutrizione Elena Casiraghi dell’Equipe Enervit, che ogni domenica anima, con Linus, un programma sul tema food e sport a Radio Deejay. Ogni rifugio offre un prodotto speciale, dolce o salato: i muffin ai frutti rossi al Club Moritzino, i dolci alla ricotta all’Ütia I Tablá, la torta di mele e nocciole all’Ütia Las Vegas, i pancake all’Ütia de Bioch e la ciambella all’acqua con avena e noci all’Ütia Piz Arlara. Spostandosi con gli sci si può provare a comporre la colazione perfetta dello sportivo, carica di energia e bontà. L’ appuntamento è nel pieno della Coppa del Mondo, lunedì 18 dicembre.

Il Bun de Gran Risa

Non solo Sunrisa: nel 2024, i giovedì da metà febbraio a metà marzo, si organizza sempre all’alba il Bun de Gran Risa. Una piccola master class per gli appassionati di sport: un invito a percorrere le piste insieme ai campioni di casa e in generale dell’Alta Badia, come Hannes Zingerle, atleta di Coppa del Mondo originario di La Villa, Matteo Canins di Bressanone, che ha esordito ugualmente in Coppa del Mondo la scorsa stagione, e Manuel Ploner, in squadra B nazionale, che gareggia in Coppa Europa. Completa l’esperienza una gustosa colazione al Club Moritzino. Il Bun de Gran Risa è disponibile, su prenotazione presso gli uffici turistici o online, per un massimo di 15 persone.

Giat dala nëi

Ogni mercoledì sera si cavalcano i gatti delle nevi: dal 19 gennaio al 23 febbraio si può montare a bordo di questi mezzi, accompagnando i “gattisti” che si impegnano a battere e rendere perfette le piste per il giorno dopo. Nel frattempo, dopo il calare della sera, si ammirano da un punto di vista particolare le cime innevate. Si parte dalla stazione a valle della cabinovia Boè: ogni ospite sale sul gatto delle nevi in compagnia del conduttore, felice di condividere aneddoti e curiosità sul suo mestiere. La serata si conclude davanti a un aperitivo e un vassoio di specialità locali.

Oltre agli appuntamenti previsti si possono prenotare date alternative, escludendo i weekend: basta scrivere a info@moviment.it per regalarsi un’esperienza unica.

Nöt Dla Liösa

La notte della slitta. Sulla pista illuminata da scenografici globi di luce ci si diverte scivolando sugli slittini noleggiabili a valle della cabinovia: se per i piccoli è un momento di scoperta, per i grandi è come un ritorno all’infanzia e alla spensieratezza. Da segnare in calendario quattro date, il 25 gennaio, l’8 febbraio, il 13 febbraio – Carnival Special Edition, con maschere e costumi – e il 22 febbraio. La pista, da San Cassiano al Piz Sorega, è lunga 3,5 km, è messa in sicurezza con protezioni di legno e passa attraverso i boschi di Piz Sorega, da ammirare nella loro veste notturna.

Vintage Party

La stagione si chiude una settimana dopo Pasquetta, il 7 aprile, con il Vintage Party, grande festa in stile retrò: grazie alla collaborazione di diversi rifugi, decorati per l’occasione, si viaggia indietro nel tempo per approdare agli anni ’70 e ’80, tra occhialoni, piumini colorati, sci senza carving e tanti piatti e drink a tema. Immancabile la musica, con selezioni di hit che hanno fatto epoca. La serata si chiude col la premiazione dell’outfit vintage più divertente e originale.