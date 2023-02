Novità e agevolazioni per le cure alle Terme di Boario

mercoledì, 15 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La Società Terme di Boario S.p.A., proprietaria dello stabilimento termale denominato “Centro cure Violati” dal 1 gennaio 2023 non è più il gestore del Parco Termale, di proprietà del Comune di Darfo Boario Terme (Brescia), in quanto il contratto in essere tra la Società Terme di Boario è terminato al 31 dicembre 2022.

“Il parco – spiega in una nota la società Terme di Boario – sarà gestito secondo le indicazioni della Amministrazione comunale, proprietaria del bene, e saranno comunicate a tutti gli operatori a breve”.

TERME DI BOARIO – Dal 1 gennaio 2023 le Terme di Boario continuano l’attività di erogazione delle Cure termali, previste dai “Livelli essenziali di assistenza” (LEA) autorizzati dal Ministero della Salute, e della riabilitazione e benessere della persona, SPA e centro benessere compresi. Nello specifico le attività termali sono erogate in ottemperanza con la convenzione in essere con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e con l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, offrendo un panorama di cure e trattamenti che ha portato, nel tempo, le Terme di Boario ad essere classificate di “Prima categoria Super” nella cura delle malattie di fegato e ricambio in ambito termale.

ATTIVITA’ E AGEVOLAZIONI – Società Terme di Boario continua con impegno, successo ed energia nel settore considerato il “Core business” del termalismo e del benessere: cure termali tradizionali e innovative, riabilitazione in acqua e negli ambulatori di Fisiokinesiterapia e Terapia fisica, assistenza e consulenza medico-termale.

Tutte queste attività saranno oggetto di convenzione con i Comuni che intendono accreditare i propri cittadini per le Cure termali.

Saranno inoltre previste agevolazioni per le famiglie sia nel benessere che nelle attività che ne fanno parte, rapporti con le aziende, Cral, associazioni, rapporto con i Medici di Medicina generale con gli Specialisti ospedalieri, con le Università e gli Istituti clinici di perfezionamento, con Federterme, con Regione Lombardia, con l’Ats della Montagna e le Asst del territorio.

Particolare attenzione è rivolto al settore del Benessere con numerosi servizi, tra cui spicca la “SPA”, acronimo che sta per Salus Per Aquam, con un’offerta di servizi innovativi.

“Le Terme di Boario – conclude la nota della Società Terme di Boario – sono ora concentrate esclusivamente sui servizi alla persona: preventivi, curativi e per il benessere globale della Salute dei cittadini che vi si rivolgono con fiducia, certi di trovare quelle risposte che da oltre un secolo le Terme offrono al pubblico di ogni età”.