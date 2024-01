Normativa per il trasporto internazionale di merci

lunedì, 22 gennaio 2024

La normativa che regola il trasporto internazionale di merci varia a seconda del mezzo di trasporto utilizzato. In generale, però, si possono individuare alcuni principi comuni.

Per poter svolgere attività di trasporto internazionale di merci è necessario possedere determinati requisiti, tra cui l’iscrizione al registro delle imprese, l’idoneità professionale del titolare o di un suo dipendente, e il possesso di un parco veicoli conforme alle norme vigenti.

Il contratto di trasporto internazionale di merci deve essere stipulato per iscritto e deve contenere determinate informazioni, tra cui le parti contraenti, la natura delle merci, il luogo di partenza e di destinazione, il prezzo del trasporto, e le modalità di consegna.

Il vettore è responsabile dei danni subiti dalle merci durante il trasporto, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.

Documenti per trasporti internazionali

Il trasporto internazionale di merci è il trasferimento di merci da un paese all’altro. Può essere effettuato con qualsiasi mezzo di trasporto, ma i più comuni sono la strada, il mare, l’aria e il treno.

I documenti necessari per il trasporto internazionale di merci variano a seconda del mezzo di trasporto utilizzato e della destinazione delle merci. In generale, però, i documenti più comuni sono:

– Lettera di vettura: è il documento che attesta il contratto di trasporto e che contiene le informazioni essenziali relative al trasporto, tra cui le parti contraenti, la natura delle merci, il luogo di partenza e di destinazione, e le modalità di consegna (se il trasporto è su strada, la lettera di vettura si dice CMR e la sua versione digitale e-CMR).

– Documenti doganali: sono i documenti necessari per le formalità doganali, tra cui la dichiarazione di esportazione o di importazione, e la fattura commerciale.

– Documenti per merci pericolose: sono i documenti necessari per il trasporto di merci pericolose, tra cui la scheda di sicurezza e l’etichettatura delle merci.

Oggi, grazie alle moderne tecnologie e ad internet, è possibile usufruire di un processo digitalizzato per i processi di export tramite aziende specializzate, come il servizio che offre Accudire.eu per i trasporti internazionali.

Significato trasporti di cabotaggio

I trasporti di cabotaggio sono i trasporti effettuati da un vettore di uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) tra due luoghi situati nello stesso Stato membro dell’UE.

In base al diritto dell’UE, i trasporti di cabotaggio sono liberi, in quanto non sono soggetti a restrizioni quantitative o tariffarie. Tuttavia, i vettori che effettuano trasporti di cabotaggio devono rispettare determinati requisiti, tra cui l’iscrizione al registro delle imprese dello Stato membro di destinazione del trasporto, e il possesso di un parco veicoli conforme alle norme vigenti.

Un trasportatore per conto terzi che è titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se è cittadino di un paese terzo, è in possesso di un attestato di conducente, è autorizzato a iniziare a effettuare operazioni di cabotaggio in uno Stato membro solo se ha precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere origine in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Manuale di spedizioni internazionali

Il manuale di spedizioni internazionali è un documento che fornisce informazioni e linee guida sulle procedure e i documenti necessari per le spedizioni internazionali.

Un manuale spedizioni internazionali completo deve trattare i seguenti argomenti:

– Tipologie di spedizioni internazionali: le diverse tipologie di spedizioni internazionali, con le relative caratteristiche e modalità di esecuzione.

– Documenti per spedizioni internazionali: i documenti necessari per le spedizioni internazionali, con le informazioni che devono contenere.

– Procedura doganale: le formalità doganali necessarie per le spedizioni internazionali.

– Assicurazione merci: l’assicurazione merci, che è un elemento fondamentale per tutelare gli interessi del mittente e del destinatario delle merci in caso di danni o perdite.

Licenza comunitaria per il trasporto merci

La licenza comunitaria per il trasporto merci è un documento necessario per poter svolgere attività di trasporto di merci tra gli Stati membri dell’UE.

La licenza comunitaria di trasporto merci può essere rilasciata a società di capitali, società cooperative e imprese individuali. Per ottenere la licenza comunitaria trasporto merci è necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui:

– L’iscrizione al registro delle imprese dello Stato membro in cui la società o l’impresa ha sede legale.

– L’idoneità professionale del titolare o di un suo dipendente.

– Il possesso di un parco veicoli conforme alle norme vigenti.

Magazzino internazionale in attesa di ispezione finale e ritiro dal corriere

Quando le merci arrivano in un magazzino internazionale, vengono sottoposte a un’ispezione finale per verificare che siano conformi alle condizioni di trasporto e alle norme doganali.

Una volta completata l’ispezione finale, le merci vengono ritirate dal corriere incaricato della consegna.

Il processo di ispezione finale e ritiro dal corriere può richiedere diversi giorni, a seconda della quantità e della natura delle merci.