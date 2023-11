Non c’è intesa sul presidente, fumata nera in Consiglio provinciale a Trento

venerdì, 24 novembre 2023

Trento – Fumata nera in Consiglio provinciale a Trento, la maggioranza non ha l’accordo, la minoranza è critica: “Ora si punti su una figura super partes”. Puntuale come l’orologio svizzero, alle 10, si è riunito il primo Consiglio provinciale dopo le elezioni del 22 ottobre scorso che ha visto l’elezione di Maurizio Fugatti, al secondo mandato.

All’ordine del giorno della seduta odierna c’è la proclamazione degli eletti, il giuramento e l’elezione del presidente dell’assemblea. La prima seduta del nuovo Consiglio provinciale è stata presieduta da Lucia Coppola che ha ricordato due aspetti: “ Il primo è l’elezione di un numero maggiore di donne in Consiglio provinciale, ma c’è anche un dato negativo, la disaffezione dei trentini ad andare alle urne e scegliere i lori rappresentanti”.

L’assessore Mario Tonina. che ha i rapporti con il Consiglio provinciale, ha spiegato che “in maggioranza c’è un confronto, non c’è ancora l’accordo quindi in tempi brevi sarà presentata una candidatura e saranno coinvolte anche le minoranza nelle scelte”. Critiche sono arrivate dalle minoranze, in particolare Francesco Valduga, Alleanza democratica autonomista, Alessio Manica (Pd), Paola Demagri (Casaautonomia) e Filippo Degasperi (Onda Civica).

di An. Panz.