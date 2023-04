Nomine: Luigi Stefani riconfermato alla guida del Consorzio Trentino di Bonifica

giovedì, 20 aprile 2023

Mezzocorona (Trento) – Luigi Stefani, 51 anni, imprenditore agricolo di Mezzocorona, è stato riconfermato alla guida del Consorzio Trentino di Bonifica. L’elezione a Presidente dell’ente di diritto pubblico è avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione seguita alle elezioni dei nuovi organi direttivi che si sono svolte il 23 marzo scorso. Luigi Stefani (nella foto) è giunto al terzo mandato e resterà in carica fino al 2028 portando a termine una serie di progetti che hanno fatto del CTB un punto di riferimento essenziale nelle politiche di innovazione agricola, razionalizzazione idrica e sicurezza del territorio.

Fra le priorità individuate da Stefani e dal nuovo CdA figura innanzitutto la realizzazione e il completamento dei progetti di razionalizzazione idrica lungo la valle dell’Adige, attraverso l’approntamento di nuovi impianti a goccia supportati da tecnologie all’avanguardia e la progettazione di nuovi bacini di captazione ed accumulo di acqua di irrigazione. Fra gli obiettivi a medio termine vi sono anche importanti progetti in altri territori quali ad esempio la Valle di Gresta, dove nei prossimi mesi verrà attivato il bando di gara per la realizzazione di nuovi bacini, serbatoi di accumulo e impianti irrigui che andranno in parte a supportare anche le rete idrica civile.

Per lo sviluppo di queste attività, il CTB opererà anche nel prossimo futuro per il consolidamento dei rapporti e la collaborazione con tutti i servizi provinciali impegnati in questo settore ed in particolare con gli Assessorati provinciali all’agricoltura e all’ambiente, l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, l’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, il Servizio Bacini Montani e il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.

Il Consorzio Trentino di Bonifica intende pertanto assumere un ruolo di primo piano all’interno delle politiche di sviluppo agricolo ed ambientale coniugando l’infrastrutturazione del territorio rurale con le necessità di sicurezza e sostenibilità che la società richiede. Per raggiungere questi obiettivi, il Presidente Stefani e il nuovo CdA intendono perseguire anche l’obiettivo del rafforzamento e dell’ulteriore qualificazione del personale dell’ente attraverso interventi legati alla formazione professionale e alla preparazione di nuovi quadri tecnici. Accanto all’ottimo lavoro portato avanti dal direttore Michele Bernabè, a cui è andato il ringraziamento del nuovo organo direttivo, si sta operando per la formazione di nuove competenze in grado di rispondere alle esigenze del global warming, della conservazione e della crescita della biodiversità negli ambienti rurali anche attraverso la proposta del bilancio di sostenibilità.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione ci sono infine delle nuove entrate che riguardano in particolare Luca Piffer, Marco Folgheraiter e Giuseppe Delaiti, mentre è stato confermato nel ruolo di Vicepresidente Dario Gottardi. Altre conferme riguardano Luca Ferrari, Marco Pilzer, Oreste Tamanini e Vincenzo Tovazzi.

In rappresentanza degli enti locali, entrano nella compagine sociale dell’ente Roberto Stanchina, vicesindaco e assessore del comune di Trento, Andrea Recchia, assessore del comune di San Michele all’Adige e Filippo Mura, assessore presso il comune di Mori.

Mauro Fiammozzi entra nel CdA su nomina della Giunta provinciale, mentre i revisori dei conti sono Mauro Angeli (confermato), Sara Martinatti (su nomina provinciale) e Tomas Visintainer (Capo sindaco confermato).