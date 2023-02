Noleggio veicoli commerciali: a Bergamo trend positivo per i furgoni

mercoledì, 22 febbraio 2023

Le ragioni che possono portare al noleggio di un veicolo commerciale sono davvero molto numerose e riguardano tanto i privati quanto gli imprenditori o le aziende.

Una situazione tipo nota ai più è senza ombra di dubbio quella del trasloco: uno spostamento di beni e arredi di grandi dimensioni, che spesso e volentieri non può essere gestito con una semplice autovettura.

Senza contare che un veicolo commerciale spesso si rende indispensabile per tutte quelle aziende che hanno la necessità di movimentare gruppi di persone per trasferte lavorative o per eventi di vario genere.

Risulta fondamentale anche per le imprese che devono trasportare materiali che richiedono trattamenti particolari, come ad esempio determinati generi alimentari. Insomma, le esigenze e le situazioni sono molteplici e dunque non sorprende che la richiesta di veicoli commerciali a noleggio sia equamente distribuita lungo tutto lo stivale italiano.

Tra le città che stanno registrando la più alta richiesta dei servizi di noleggio c’è Bergamo. Infatti, molte aziende presenti sul territorio scelgono questa soluzione per ottimizzare tempi e costi del lavoro, potendo contare, allo stesso tempo, su mezzi sicuri e sempre nuovi.

A tal proposito, per usufruire del servizio di noleggio furgoni a bergamo è possibile rivolgersi a una ditta specializzata come Giffi Noleggi, realtà leader nel settore che propone un’ampia e variegata flotta di veicoli commerciali, così da soddisfare ogni genere di esigenza.

Come noleggiare veicoli commerciali a Bergamo

Giffi Noleggi ha sedi in tutte le più importanti città del bergamasco e in decine di comuni della provincia: da Mapello a Zonate Sotto, da Almeno San Salvatore a Presezzo; da Canonica d’Adda a Carobbio degli angeli. La lista è talmente lunga da non poter essere riassunta in poche righe.

Tutte queste sedi permettono di noleggiare veicoli in linea con le esigenze del singolo. La flotta Giffi Noleggi è composta da minivan e furgoni di dimensioni e portate diverse: dai modelli per due persone a quelli dotati di ben nove posti a sedere.

A ciò si aggiungono i furgoni cubo centinato e cubo centinato con sponda idraulica. Ma anche i furgoni cassone fisso, i furgoni cassone ribaltabile, i furgoni ribaltabile con gru e i furgoni refrigerati.

Noleggio furgoni: i vantaggi di affidarsi a una ditta specializzata

Il primo vantaggio del noleggio di un veicolo commerciale con realtà specializzate come Giffi Noleggi sta nel trasporto a domicilio veloce: il cliente dunque non deve fare altro che indicare il modello che preferisce e aspettare che gli venga consegnato sotto casa.

I tempi di gestione sono estremamente rapidi ed è sempre possibile usufruire di un servizio di consulenza dedicata: si tratta di un servizio totalmente gratuito, che permette all’utente di individuare il mezzo più adatto al proprio caso e di visionare un preventivo dettagliato prima di finalizzare l’ordine. Infine tutti i veicoli della flotta rispettano i più ferrei standard di sicurezza, grazie a controllo costanti e approfonditi.

Tutti i mezzi garantiscono il minimo spazio di frenata grazie all’ABS di serie e sono inoltre dotati di sistemi ASR e FAP. Il sistema ASR è pensato per la riduzione di un possibile slittamento delle ruote motrici. Il sistema FAP ha invece a che fare con la riduzione delle emissioni di gas inquinanti e polveri sottili.

Perché occuparsi di sicurezza non vuol dire soltanto garantire l’incolumità del pilota, ma anche avere a cuore la tutela dell’ambiente che ci circonda.