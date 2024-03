Niardo, promozioni speciali di divani allo show room Spadacini Mobili

martedì, 12 marzo 2024

Niardo (Brescia) – Proseguono le promozioni speciali allo show room Spadacini Mobili di Niardo (Brescia). Anche nel mese di marzo lo show room offre una serie di opportunità per la clientela, in particolare divani, oltre naturalmente all’arredo tradizionale di una casa.

Una grande opportunità è quella dei divani sfoderabili e lavabili, adatti per bambini e anche per animali domestici. La zona living è quell’area della casa dedicata alla convivialità ma anche al relax, dove trascorrere del tempo sia durante le ore del giorno che quelle serali. Per questo è essenziale arredarla nel modo corretto e scegliere il divano perfetto, tenendo in considerazione la disposizione degli arredi.

“Ogni mese – svela Lorenzo Spadacini, contitolare con Piera e Sabrina dell’azienda di Niardo – proponiamo novità e i nostri arredatori sono a disposizione con idee innovative per l’allestimento e l’arredo della casa. Il team di esperti assiste i clienti ed è a disposizione per rispondere a tutte le tue domande”.

Info: Spadacini Mobili 0364 330203 e info@spadacinimobili.it.