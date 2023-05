Niardo, prestigioso premio alla Compagnia Guardie d’onore

giovedì, 4 maggio 2023

Niardo (Brescia) – La Compagnia Guardie d’onore di Sant’Obizio riceverà il prestigioso premio assegnato dal Comune di Niardo (Brescia), con il patrocinio di Comunità Montana di Valle Camonica e BIM.

Quest’anno l’Amministrazione comunale di Niardo (Brescia) guidata dal sindaco Carlo Sacristani assegnerà il riconoscimento alla Compagnia, colonna portante delle celebrazioni in onore del Santo, fondata nel 1923 dal Reverendo Don Franco Betta.

La festa è iniziata ieri sera ed è articolata fino a domenica 7 maggio, con il clou sabato 6, alle 14:30, quando in chiesa parrocchiale sarà consegnato il prestigioso riconoscimento alla Compagnia Guardie d’onore, con la consegna dell’opera realizzata dall’artista Piergiulio Chini. Seguirà la consegna di premi ad associazioni e gruppi. Alle 16 l’inaugurazione del Muet, il Museo Etnografico delle arti e dei mestieri della gente di montagna. Domenica 7 maggio, alle 10:30 solenne celebrazione in onore di Sant’Obizio e alle 15 solenne processione con l’esposizione delle reliquie.