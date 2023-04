Niardo: fatto brillare un masso di 120 metri cubi nel torrente Re

martedì, 11 aprile 2023

Niardo (Brescia) – Proseguono i lavori di rimozione sassi e sistemazione dell’alveo del torrente Re che il 28 luglio scorso – a seguito di un’eccezionale ondata di maltempo – era esondato e aveva trascinato a valle massi, terra e detriti provocando ingenti danni a Niardo (Brescia).

VIDEO

Il paese camuno ha trovato la forza di reagire, tanti sono stati gli interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Sacristani, e sono in arrivo importanti risorse da Regione e Stato per un graduale ritorno alla normalità.

Nei giorni scorsi un masso, dal volume di 120 metri cubi, che si era adagiato portato dall’alluvione sul torrente Re poco sopra la centrale Enel Green power è stato fatto brillare dal fochino Manuel Calzoni per conto dell’impresa Fasanini, quindi è stato liberato l’alveo del torrente (video).