Niardo e Braone battono cassa: chiesto aiuto al ministro Musumeci

giovedì, 27 aprile 2023

Niardo (Brescia) – Niardo e Braone battono cassa a Roma. I sindaci di Niardo, Carlo Sacristani, e di Braone, Sergio Mattioli, hanno scritto al ministro per la Protezione Civile Sebastiano Musumeci per chiedere risorse dopo l’alluvione dello scorso 28 luglio che ha devastato Niardo e Braone.

Nella missiva – letta dal primo cittadino Carlo Sacristani durante l’assemblea della Comunità Montana di ieri sera – viene ricostruita la situazione nove mesi dopo l’evento alluvionale, con dieci famiglie ancora sfollate e risorse insufficienti per far superare l’emergenza. Il sindaco di Niardo ha ringraziato la Comunità Montana di Valle Camonica che è sempre stata al fianco della popolazione e la Regione che sostenuto la fase d’emergenza e chiesto allo Stato nuove risorse e tempi certi nella loro erogazione. La popolazione di Niardo colpita dall’alluvione ha reagito in modo esemplare, sostenuta da associazioni e istituzioni locali.

Resta però aperto il discorso della ricostruzione e delle risorse da destinare alle famiglie e imprese danneggiate. In quest’ottica la lettera firmata dai sindaci di Niardo e Braone chiede al Ministro della Protezione Civile e allo Stato di ricordarsi delle realtà locali colpite dall’alluvione.

di A. Pa.