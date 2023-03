Niardo: avanzano i lavori post alluvione, 11 famiglie ancora fuori casa

sabato, 11 marzo 2023

Niardo (Brescia) – Entro agosto Niardo tornerà alla normalità e le principali opere sui corsi d’acqua e aree colpite dall’alluvione del 27 luglio 2022 saranno avviate o completate. E’ quanto emerso dal sopralluogo e incontro tra il Comune e la Comunità Montana di Valle Camonica, alla presenza del sindaco Carlo Sacristani (nella foto) e degli amministratori locali e Gianbattista Sangalli dell’ente comprensoriale. Sono ancora 11 le famiglie sfollate.

Il Governo ha stanziato altri 28 milioni e 200 milioni di euro, per risanare le ferite inferte dall’onda di fango del 27 luglio scorso. La quota di ristori deliberata dal Consiglio dei ministri, si aggiunge ai 6 milioni garantiti a suo tempo dalla Regione per il primo intervento. La ricostruzione avanza: sono state affidate le opere di pulizia, ripristino del territorio e di messa in sicurezza dei torrenti Re e Cobello grazie a un investimento di oltre tre milioni di euro.

Intanto il Comune di Niardo ha messo a disposizione 45mila euro a chi ha subìto danni alle proprie autovetture per effetto dell’alluvione, anche a chi nel frattempo ha dovuto rottamarle. Verranno assegnati 500 euro ai titolari che hanno subìto un danno superiore a mille euro, mentre se l’automezzo deve essere sostituito ne saranno erogati 1.000. Non verranno presi in considerazione risarcimenti per importi inferiori. Gli interessati devono presentare una domanda via Pec (anche più di una per famiglia a fronte di danni multipli) a comune.niardo@pec.regione.lombardia.it entro le 12 del 31 marzo.