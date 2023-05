Nelle città di 20mila abitanti la polizia locale potrà utilizzare il taser

mercoledì, 31 maggio 2023

Bolzano – Utilizzo del taser, le ultime novità con possibilità di assegnarlo alla polizia locale. “L’estensione dell’utilizzo del taser alla polizia locale, anche nei comuni tra i 20 mila e i 100 mila abitanti, garantirà più sicurezza a tutti i cittadini italiani, visto che ad oggi erano i comuni sprovvisti di una norma del genere”, così il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, commenta l’approvazione dell’emendamento a firma Kelany – Urzì.

“Si tratta di uno strumento non letale -continua Urzì- che, i dati lo confermano, garantisce tempestività nell’azione di repressione e, soprattutto, l’incolumità di chi si difende da un’aggressione.

“Le polemiche sollevate per l’utilizzo del taser non sono realistiche -aggiunge Urzì-: i buonisti da salotto o gli scettici non considerano o fanno finta di non sapere che micro-criminalità, degrado nei pressi delle stazioni e delle periferie sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e, pertanto, le forze di polizia hanno bisogno di dotarsi di ulteriori strumenti di difesa personale. Sono anni che leggiamo dalle cronache di membri delle forze dell’ordine feriti in seguito a colluttazioni, questo strumento garantirebbe soprattutto loro ed eviterebbe l’utilizzo di armi da fuoco che sono letali. É lo stesso discorso che vale per l’utilizzo dello spray anti orso, il cui utilizzo per le guardie forestali è stato anch’esso approvato ieri con un emendamento a mia firma”.