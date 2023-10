Nella notte il gruppo di pellegrini camuni torna da Gerusalemme

lunedì, 9 ottobre 2023

Berzo Demo (Brescia) – Un gruppi di pellegrini, residenti tra il Garda, Brescia, Sebino e Valle Camonica, faranno ritorno questa notte in Italia. Tra loro è presente don Ermanno Magnolini, parroco di Berzo Demo con alcuni fedeli della Valle Camonica.

Tutti sono bloccati da ieri – quando c’è stato l’attacco ad Israele – in un albergo di Gerusalemme e il gruppo di fedeli ha chiesto al tour operator di far rientro al più presto nel nostro Paese. Dopo i contatti con la Farnesina il gruppo è stato rassicurato su quanto accadrà nelle prossime ore: saranno scortati dall’albergo all’aeroporto, da lì – attorno alle 3 di notte – prenderanno il volo per l’Italia.